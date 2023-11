WTA Finals: Kiedy półfinał Świątek - Sabalenka O której godzinie gra Iga Świątek w półfinale?

Iga Świątek zagra w półfinale WTA Finals 2023 w Cancun, a jej rywalką będzie Aryna Sabalenka. Polka nad ranem skończyła przerywany przez deszcz mecz z Ons Jabeur. Wygrała gładko 6:1, 6:2 i z kompletem zwycięstw wygrała grupę. Aryna Sabalenka wcześniej pokonała 6:2, 3:6, 6:3 Jelenę Rybakinę. Nasza tenisistka nie ma dużo czasu na odpoczynek. Mecz Iga Świątek - Aryna Sabalenka w półfinale WTA Finals zostanie rozegrany w nocy z soboty na niedzielę 4/5 listopada nie przed godziną 24 polskiego czasu, ale pewnie zacznie się ok. godz. 0.30-1.30 w nocy.

Iga Świątek i Aryna Sabalenka w półfinale WTA Finals 2023 powalczą nie tylko o awans do wielkiego finału. Jeżeli Polka pokona Białorusinkę, stanie przed wielką szansą na odzyskanie prowadzenia w rankingu WTA. Wróci na tron, jeśli wygra również w finale. - Bardzo chcę zagrać z Igą - stwierdziła Aryna Sabalenka, jeszcze zanim stało się jasne, że to Polka będzie jej rywalką w półfinale. - To samo mówiłam podczas US Open. Nie chciałam, żeby przegrała ten mecz z Ostapenko. Naprawdę chciałam z nią zagrać i w ten sposób rozstrzygnąć, kto jest numerem 1 na świecie. Teraz pewnie zagramy o miejsce nr 1. To będzie naprawdę niesamowity mecz. Mam nadzieję, że stadion będzie pełny. I mam nadzieję, że nadal będą krzyczeć "Sabalenka" - dodała z uśmiechem Białorusinka.

Iga Świątek i Aryna Sabalenka w WTA Finals 2023 zagrają ze sobą już po raz dziewiąty. Bilans tek rywalizacji to 5-3 dla Polki. Ostatnio górą była Sabalenka, która pokonała 6:3, 3:6, 6:3 Świątek w finale w Madrycie, w tym sezonie. Nieco wcześniej nasza gwiazda ograła Białorusinkę 6:3, 6:4 w finale w Stuttgarcie. Jeżeli Iga Świątek pokona Sabalenkę, to w jednym turnieju zapisze na swoim koncie zwycięstwa nad mistrzynią Wimbledonu (Marketa Vondrousova), mistrzynią US Open (Coco Gauff) i mistrzynią Australian Open (właśnie Sabalenka).

Mecz Iga Świątek - Aryna Sabalenka w półfinale WTA Finals zostanie rozegrany w nocy z soboty na niedzielę 4/5 listopada nie przed godziną 24 polskiego czasu, ale pewnie zacznie się ok. godz. 0.30-1.30 w nocy, po zakończeniu półfinału Jessica Pegula - Coco Gauff (godz. 23). Transmisje TV z WTA Finals na Canal+ Sport.