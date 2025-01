Aryna Sabalenka - Paula Badosa RELACJA NA ŻYWO: Odwieczna rywalka Igi Świątek walczy o grę w finale live wynik 23.01.2025

Sabalenka - Badosa 0:0 (-:-;-:-;-:-)

Aryna Sabalenka - Paula Badosa Witamy serdecznie w relacji na żywo z pierwszego meczu półfinałowego Australian Open! Aryna Sabalenka w walce o finał zmierzy się z Paulą Badosą. Początek starcia zaplanowany na godzinę 9:30.

Sabalenka - Badosa NA ŻYWO Relacja live WYNIK Australian Open

Aryna Sabalenka to bez wątpienia faworytka na kortach w Melbourne od początku rywalizacji. Dla Białorusinki jest to bardzo ważny turniej, ponieważ broni tytułu i może być jej to trzeci triumf w tym prestiżowym turnieju z rzędu. W starciu z Badosą to 26-latka ma większe szanse i co więcej w ostatnich pięciu spotkaniach z 27-latką wygrywała wszystkie. To spotkanie jest także ważne dla Igi Świątek, ponieważ jeśli Badosa okaże się lepsza w półfinale to Świątek wróci na fotel liderki światowego rankingu bez względu na jej wynik w rywalizacji z Madison Keys.

Nie jest tajemnicą, że dla wszystkich kibiców właśnie finał Sabalenka - Świątek byłby idealnym starciem na Australian Open i zwyciężczyni tej rywalizacji utrzyma, bądź zostanie liderką światowego rankingu.