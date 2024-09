Aryna Sabalenka pokazała się w bikini i kibicom opadły szczęki! Gorące zdjęcia z wakacji!

Aryna Sabalenka w Grecji wypoczywała w towarzystwie swojego ukochanego Georgiosa Frangulisa. Mający grecko-brazylijskie korzenie starszy od tenisistki o 10 lat biznesmen pokazał jej ojczyznę swoich przodków, a białoruska gwiazda korzystała ze słonecznej pogody, opalając się w bikini.

Aryna Sabalenka w bikini! Gorące zdjęcia z wakacji!

Już po triumfie w US Open Aryna Sabalenka zdradziła, że planuje teraz dogonić Igę Świątek w rankingu WTA i zakończyć rok jako nr 1. Teraz powtórzył to również jej trener Anton Dubrow. - Głównym celem jest pozostanie w formie i zdrowiu, a trochę czasu nam zajmie dojście do siebie po ostatnich sukcesach. Chcemy zakończyć sezon w dobrym stylu, a pozycja numer 1 za koniec roku to naprawdę fajny cel - powiedział Dubrow. - W czołówce jest coraz większa stabilizacja, ale jednocześnie jeżeli któraś z czołowych zawodniczek przestanie się rozwijać, szybko zostanie zastąpiona - dodał trener Sabalenki, która - podobnie jak Iga Świątek - do gry ma wrócić w Pekinie (25 września). PONIŻEJ ZDJĘCIA ARYNY SABALENKI Z WAKACJI W GRECJI.

Czołówka rankingu WTA