Aryna Sabalenka - Qinwen Zheng Relacja NA ŻYWO Finał Australian Open kobiet Sabalenka - Zheng WYNIK NA ŻYWO Relacja live

Na żywo Aryna Sabalenka - Qinwen Zheng Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z finału Australian Open 2024 kobiet Aryna Sabalenka - Qinwen Zheng. Początek finału o godzinie 9.30 polskiego czasu

Aryna Sabalenka znów walczy w finale Australian Open. Broniąca tytułu Białorusinka w półfinale pokonała 7:6, 6:4 Amerykankę Coco Gauff i był to pierwszy zacięty mecz, który rozegrała w tej edycji Szlema w Melbourne. W poprzednich gromiła rywalki. Qinwen Zheng w 1/2 finału pokonała 6:4, 6:4 ukraińską rewelację Dajanę Jastremską. Wcześniej ogrywała nisko notowane rywalki, drabinka ułożyła jej się znakomicie.

Aryna Sabalenka i Qinwen Zheng w finale Australian Open 2024 zagrają ze sobą po raz drugi. Pierwszy mecz rozegrały w US Open 2023, a Białorusinka pewnie rozbiła młodą Chinkę 6:1, 6:4. Teraz też Sabalenka będzie zdecydowaną faworytką. Mistrzyni Australian Open wygra 3,15 mln dolarów australijskich czyli ok. 8,38 mln złotych. - Emocjonalnie będę gotowa na finał. To już mój trzeci finał Szlema, więc podejdę do niego jak do każdego innego meczu - powiedziała Sabalenka.

