Aryna Sabalenka za burtą turnieju WTA Doha! Iga Świątek skorzysta z jej wpadki?! SCENARIUSZE

Aryna Sabalenka w Katarze wystąpiła po dwuletniej nieobecności. W latach 2023 i 2024 wycofywała się z turnieju WTA w Dausze, odpoczywając po triumfach w Australian Open. Teraz trafiła od razu na świetnie dysponowaną Jekaterinę Aleksandrową. Po pierwszym secie wydawało się, że Białorusinka ma to spotkanie pod kontrolą. Potem jednak do głosu doszła Rosjanka. Trzeci set był pełen zwrotów akcji. Sabalenka odskakiwała rywalce na dwa gemy, ale zaraz potem pozwalała jej wyrównać. W końcu doszło do tie-breaka, w którym liderka rankingu WTA już na początku popełniła kilka prostych błędów. Przegrywała już 3-6, ale w świetnym stylu obroniła dwie piłki meczowe. Chwilę później jednak znów popełniła błąd i doszło do sensacji.

ZOBACZ: Białorusin zapytał Igę Świątek o Arynę Sabalenkę. Polka zażartowała, a potem...

Aryna Sabalenka w Dausze nie broniła żadnych punktów, więc wciąż będzie miała ich 8956. Zmarnowała za to świetną okazję, na odskoczenie Idze Świątek, która w rankingu WTA po Australian Open zbliżyła się do Białorusinki na 186 pkt. Polka broni w Katarze tytułu i aż 1000 pkt. Jeżeli znów wygra, sytuacja będzie taka sama jak przed turniejem - Sabalenka utrzyma przewagę 186 "oczek". W Dubaju, czyli turnieju, który zacznie się w kolejnym tygodniu, rok temu szybko odpadła, a Świątek doszła do półfinału (390 pkt). Jeżeli zatem Polka w obu arabskich turniejach dojdzie bardzo daleko, będzie mogła wyprzedzić swoją wielką rywalkę. Jeśli obie imprezy wygra (2000 pkt), będzie mogła odzyskać prowadzenie w rankingu. Jednak dużo będzie zależeć od tego, jak daleko dojdzie w Dubaju Sabalenka, która będzie musiała wtedy awansować do finału, żeby obronić tron.

Iga Świątek jest już w 3. rundzie turnieju WTA w Dausze po zwycięstwie 6:2, 6:3 nad Marią Sakkari. W środę zagra z Czeszką Lindą Noskovą.

