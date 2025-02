Białorusin zapytał Igę Świątek o Arynę Sabalenkę. Polka zażartowała, a potem...

- Co sądzę o Arynie? To trudne pytanie. Cóż, będę dyplomatyczna. Nie no, żartuję - zaśmiała się Iga Świątek, a potem dodała już na poważnie: - Miło jest mieć tak wspaniałego sportowca jako rywalkę. Obie naciskamy na siebie i obie tworzymy czasami świetną rozrywkę, kiedy gramy przeciwko sobie. Myślę, że jesteśmy czymś, czego WTA brakowało od jakiegoś czasu, ponieważ tworzymy wspaniałą rywalizację. A fani są podekscytowani za każdym razem, gdy nas widzą. Myślę, że to wspaniale, że gramy tak dobrze w tenisa i możemy po prostu motywować się nawzajem.