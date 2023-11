i Autor: AP ATP Paryż PREMIE Nagrody pieniężne Ile zarobił Hubert Hurkacz za ćwierćfnał w Paryżu

Ale kasa!

ATP Paryż PREMIE Nagrody pieniężne Ile zarobił Hubert Hurkacz za ćwierćfinał w Paryżu

ch 17:36 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Ile zarobił Hurkacz w Paryżu? Jakie są premie w ATP Paryż 2023 Nagrody pieniężne. Hubert Hurkacz jest już w ćwierćfinale turnieju ATP w Paryżu, a jego kolejny rywal to Grigor Dimitrow. Polak gromadzi cenne punkty, walcząc o awans do ATP Finals. Zarabia też duże pieniądze. Turniej w Paryżu to zawody rangi ATP Masters 1000, więc premie są bardzo duże. Ile Hurkacz zarobił już w Paryżu?