ATP WTA Cincinnati PREMIE Nagrody pieniężne? Ile zarobiła Iga Świątek w Cincinnati? Ile zarobił Hurkacz?

Hurkacz zarobił więcej niż Świątek

Iga Świątek i Hubert Hurkacz walczą w turnieju w Cincinnati i idzie im znakomicie. Polscy tenisiści awansowali już do ćwierćfinałów. Forma Świątek i Hurkacza cieszy, bo to próba generalna przed US Open. Na kortach w Cincinnati tenisiści walczą o duże pieniądze. To turnieje rangi WTA 1000 i ATP 1000 Masters, więc premie finansowe i pula nagród w Cincinnati są duże. Co ciekawe, premie w turnieju mężczyzn są dużo wyższe niż te w turnieju kobiet.