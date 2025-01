Australian Open DRABINKA kobiet WYNIKI 4. runda WTA

Iga Świątek zagra w 4. rundzie Australian Open, a jej rywalką będzie Eva Lys (nr 128). Niemka przegrała w ostatniej rundzie kwalifikacji, ale wskoczyła do drabinki jako lucky loserka i wykorzystała szansę. Iga Świątek awans wywalczyła po efektownym zwycięstwie 6:1, 6:0 nad Brytyjką Emmą Raducanu. W Australian Open poprawiła już zatem wynik z poprzedniego roku, gdy przegrała pojedynek o 4. rundę.

Iga Świątek rywalkę w 4. rundzie Australian Open poznała po meczu Eva Lys - Jaqueline Cristian. Niemka pokonała Rumunkę 4:6, 6:3, 6:3. Eva Lys zajmuje dopiero 128. miejsce w rankingu. Przegrała w ostatniej rundzie kwalifikacji do Australian Open, ale wskoczyła do drabinki jako lucky loserka. W 3. rundzie pokonała 4:6, 6:3, 6:3 Rumunkę Jacqueline Cristian. Iga Świątek grała z Evą Lys raz i pokonała ją 6:1, 6:1 w 2022 r. w Stuttgarcie. 23-letnia Niemka gra tenis oparty na bardzo mocnych uderzeniach z głębi kortu. Reprezentuje Niemcy, a korzenie ma ukraińskie. Jej cała rodzina jest z Ukrainy, a w Melbourne gra z przyczepioną do czapki wstążką w ukraińskich barwach, podobną do tej, z którą grała Iga Świątek.

Australian Open DRABINKA kobiet WYNIKI WTA

4. runda

A. Sabalenka - M. Andriejewa

D. Vekić - A. Pawluczenkowa

---

C. Gauff - B. Bencic

P. Badosa - O. Danilović

--------

J. Rybakina - M. Keys

W. Kudermietowa - E. Switolina

---

E. Navarro - D. Kasatkina

E. Lys - I. Świątek

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Następne pytanie