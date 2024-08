Bandycki atak na Igę Świątek! Obrzydliwe... Za wszystkim stoi Rosjanin

Iga Świątek po igrzyskach olimpijskich w Paryżu nie miała dużo czasu na odpoczynek, ponieważ po niespełna dwóch tygodniach rozpoczęła rywalizację w turnieju WTA Cincinnati. Liderka światowego rankingu od początku rozgrywek dobrze spisuje się na kortach w USA. Po zwycięstwach z Warwarą Graczową, Martą Kostiuk i Mirrą Andrejewą awansowała do półfinału, w którym zmierzy się z Aryną Sabalenką. Po wyczerpującym meczu z utalentowaną 17-latką, Świątek powiedziała kilka mocnych słów o napiętym terminarzu rozgrywek. - Myślę, że mamy za dużo turniejów w sezonie. To się nie skończy dobrze. To sprawia, że ​​tenis jest dla nas mniej przyjemny. Zasługujemy na to, żeby trochę więcej odpocząć - przekazała na antenie "Sky Sports Tennis".

Iga Swiatek believes there are too many tournaments in the season:“I think we have too many tournaments in the season. It’s not going to end well.. It makes tennis less fun for us.. we deserve to rest a little bit more.”(via @SkySportsTennis) pic.twitter.com/0d35hvtEg1— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 17, 2024

Obrzydliwe słowa Rosjanina na temat Igi Świątek. Wszystko napisał publicznie

Na komentarz Świątek zareagował Rosjanin Jewgienij Kafielnikow. Były lider rankingu tenisistów w skandaliczny sposób zareagował na komentarz liderki światowego rankingu po wygranym meczu z Mirrą Andrejewą. - Ktoś cię zmusza do gry??? Wszystko co ty pi******z to narzekanie!! Powiem ci na co zasługujesz! Zasługujesz na dużo mniejsze wynagrodzenie niż teraz!! Co ty na to?? - napisał na "X".

Jewgienij Kafielnikow zakończył karierę już w wieku 29 lat przemęczony i wypalony, ponieważ grał cały czas w turniejach singla i debla. Ponadto kończył przygodę z tenisem podejrzany o obstawianie meczów, o czym poinformował na "X" - Michał Chojecki.