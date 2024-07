i Autor: AP Carlos Alcaraz potwornie wygwizdany przez Anglików! Wystarczyło, że wspomniał o finale Euro 2024

Ale podpadł!

Carlos Alcaraz awansował do finału Wimbledonu, a po meczu z Daniiłem Miedwiediewem nieźle podpadł angielskim kibicom. Hiszpan to wielki fan piłki nożnej i w pomeczowym wywiadzie wspomniał o niedzielnym finale Euro 2024, w którym Hiszpania zagra z Anglią. - To będzie naprawdę dobry dzień dla Hiszpanów - zaczął Alcaraz, na co angielscy kibice zareagowali potwornym buczeniem i gwizdami.