Caroline Wozniacki bez ogródek o Idze Świątek. Wypaliła prosto z serca, naprawdę to powiedziała

Caroline Wozniacki doskonale wie, jak to jest być liderką rankingu WTA. Łącznie była światową "jedynką" przez 71 tygodni, więc pod tym względem znacznie ustępuje już zdecydowanie młodszej Idze Świątek. Polce tuż przed rozpoczęciem turnieju WTA 1000 w Madrycie wybiło równo 100 tygodni panowania w kobiecym tenisie. Wyczyny niespełna 23-latki budzą podziw na całym świecie, także wśród jej rywalek. Nawet tak doświadczona i utytułowana tenisistka jak Wozniacki jest zachwycona sukcesami Świątek. Dunka polskiego pochodzenia była jedną z tych, która na własnej skórze odczuła błyskawiczny progres Igi. W 2019 r. jej porażka w Toronto z ówczesną 18-latką była niespodzianką, tymczasem w marcu w Indian Wells zdecydowane zwycięstwo raszynianki nie zaskoczyło nikogo. Przed kolejnym prestiżowym turniejem w Madrycie sama Wozniacki wypowiedziała się prosto z serca o Świątek.

Caroline Wozniacki bez ogródek o Idze Świątek

- Iga wciąż staje się coraz lepsza. Widać, jak do tego dąży, i jak buduje swoją siłę - powiedziała Wozniacki w wywiadzie przed rozpoczęciem madryckiego turnieju. - Rozwija się zarówno pod względem fizycznym, jak i tenisowej inteligencji, która zawsze stała na bardzo wysokim poziomie. Oglądam ją z wielką przyjemnością. Zawsze lubiłam oglądać zawodniczki, które ciężko pracują i są oddane sportowi. Młode pokolenie potrzebuje takich sportowców, by się rozwijać. A to, co robi Iga, jest naprawdę imponujące - podsumowała Polkę. Nie zabrakło też wspomnień z meczu sprzed niemal pięciu lat.

- Pamiętam tamto spotkanie i pamiętam oczywiście, że Świątek grała dobrze. Ale trudno było przewidzieć, że w przyszłości będzie aż tak dobra. Wiele młodych zawodniczek gra naprawdę świetnie przeciwko wysoko notowanym tenisistkom. W takich meczach nie mają nic do stracenia. Widać, że mają talent i szansę na wielką karierę. Ale szansa to jedna rzecz, a wykorzystanie jej, to zupełnie co innego - przyznała była liderka rankingu WTA, która w zeszłym roku wznowiła karierę po trzech latach przerwy.