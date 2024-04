i Autor: AP PHOTO Iga Świątek

Kulisy sławy

O tym aspekcie kariery Igi Świątek mówi się rzadko. Trener mistrzyni musiał w końcu powiedzieć, jak to wygląda. Wiktorowski z dosadnym przekazem

Iga Świątek już za kilka dni rozpocznie kolejny turniej w tym roku. Ostatni nie do końca ułożył się po jej myśli, bo broniąc tytułu w Stuttgarcie nie zdołała dojść do finału imprezy. I jak to bywa w przypadku porażek Świątek i ta spotkała się z wielkim zaskoczeniem i nie brakowało krytyki. Wątek zachowania kibiców poruszył trener tenisistki, Tomasz Wiktorowski, który zdaje sobie sprawę, jak wyglądają oczekiwania i reakcje fanów.