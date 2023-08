Co Iga Świątek ma na ustach?! ZDJĘCIA z Montrealu zaskoczyły kibiców

Musieliśmy głęboko wbić się w fotel, gdy wyszło na jaw, jakie wykształcenie ma Agnieszka Radwańska. Wymagało to wiele poświęcenia

Iga Świątek od kilku dni jest już w Montrealu, gdzie rozpocznie serię występów w rozgrywanych na kortach twardych dużych turniejach w Ameryce Północnej. Po turnieju w Kanadzie nasza gwiazda zagra w Cincinnati, a potem już bronić będzie tytułu w wielkoszlemowym US Open w Nowym Jorku. Za nami losowanie drabinki turnieju WTA w Montrealu. Polka zacznie w 2. rundzie, a jej rywalką będzie Chinka Lin Zhu lub Czeszka Karolina Pliskova, była liderka rankingu. Obie najgroźniejsze rywalki Igi Świątek, czyli Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, znalazły się w dolnej połówce drabinki turnieju WTA w Montrealu. To oznacza, że Polka może trafić na którąś z nich dopiero w finale. W Montrealu zagra też Magda Linette, a Magdalena Fręch walczy w kwalifikacjach.

Iga Świątek ma już za sobą kilka treningów w Montrealu i po raz pierwszy pokazała się w butach szwajcarskiej firmy ON Running, z którą związana jest kontraktem. W ostatnich miesiącach liderka rankingu grała jeszcze w obuwiu sportowym Asics, jej poprzedniego partnera. ON Running pracował nad nowymi butami dla Igi i właśnie je dostarczył.

Jednak jeszcze większą sensację wywołały zdjęcia Igi Świątek trenującej z charakterystycznym plastrem naklejonym na ustach. "Co Iga ma na twarzy?" - dopytywali kibice, komentując w mediach społecznościowych zdjęcia Polki z Montrealu. To specjalne plastry poprawiające oddychanie. Dzięki nim Iga ma oddychać przez nos, co jest korzystniejsze.

Iga Świątek w Montrealu trenuje na... IGA Stadium. Polka jest popularną na całym świecie gwiazdą, ale mieszczący blisko 12 tys. widzów stadion w tym kanadyjskim mieście nie został tak nazwany na jej cześć. IGA to największa sieć supermarketów w Quebecu, jeden z głównych sponsorów turnieju. Rogers Cup, jak nazywane są rozgrywane równolegle sierpniowe turnieje kobiet i mężczyzn w Kanadzie, odbywa się w dwóch wielkich miastach. W latach parzystych tenisistów gości Montreal, a tenisistki - Toronto. W latach nieparzystych następuje zamiana. Tak się złożyło, że Iga Świątek na IGA Stadium w Montrealu zagra po raz pierwszy. W głównej drabince jest też Magda Linette, która w 1. rundzie zagra z Wiktorią Azaranką. Iga Świątek rok temu w Toronto odpadła już w 1/8 finału po dramatycznym boju i porażce (4:6, 6:3, 5:7) z Brazylijką Beatriz Haddad Maią.

Iga Świątek w Montrealu spróbuje pójść w ślady Agnieszki Radwańskiej. W 2014 r. krakowianka we wspaniałym stylu wygrała ten wielki turniej, pokonując w finale (6:4, 6:2) słynną Amerykankę Venus Williams, która w półfinale ograła wtedy... swoją młodszą i jeszcze sławniejszą siostrę Serenę. To było 14. turniejowe zwycięstwo 25-letniej wtedy Radwańskiej w karierze (w sumie wygrała 20 turniejów). 22-letnia Iga Świątek właśnie zanotowała w Warszawie już swój 15. triumf. - Jestem z siebie dumna i bardzo zadowolona, że tak rozpoczęłam tę serię turniejów na kortach twardych - mówiła Iga po zwycięstwie na warszawskiej Legii.

Iga Świątek zaczęła już 70. tydzień panowania na tronie liderki rankingu WTA. W poniedziałek dogoni kolejną wielką gwiazdę - Karolina Woźniacka w latach 2010-2018 w sumie była numerem 1 przez 71 tygodni. Dłużej od Igi prowadziło już tylko 9 tenisistek. Następna do złapania jest Lindsay Davenport - 98 tygodni na tronie. W Montrealu kolejną szansę na zdetronizowanie Polki będzie miała Aryna Sabalenka, ale po pierwsze - Białorusinka musi wygrać cały turniej, a po drugie - Świątek nie może dojść do ćwierćfinału.