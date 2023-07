Djokovic po raz ósmy, Świątek po raz pierwszy? TOTALbet typuje faworytów do wygrania Wimbledonu

Kursy TOTALbet: Wimbledon Kobiet oraz Wimbledon Mężczyzn

Nie ma większych wątpliwości, że najwięcej obiecujemy sobie po występie Igi Świątek. Polska tenisistka w wieku zaledwie 22 lat ma już na koncie cztery triumfy w turniejach rangi Wielkiego Szlema, a od ponad roku nieprzerwanie zajmuje pierwszą lokatę w rankingu WTA. Trzeba jednak otwarcie przyznać, że trawiaste korty Wimbledonu jak do tej pory jej nie leżały. Urodzona w Warszawie zawodniczka jest wybitną specjalistką od gry na „mączce”, czego efektem jest trzykrotne zwycięstwo we French Open. Iga dobrze radzi sobie jednak także na twardych kortach – w zeszłym roku udało jej się wygrać US Open, natomiast podczas Australian Open 2022 zameldowała się w półfinale. Wobec tych osiągnięć nieco blado wyglądają jej dotychczasowe występy w Londynie. „Maszyna z Raszyna” najdalej doszła tu bowiem do czwartej rundy (2021). Przed rokiem nie udało jej się natomiast nawet wyrównać tego osiągnięcia, już w 1/16 finału została bowiem wyeliminowana przez zdecydowanie niżej notowaną Alize Cornet. Wygląda jednak na to, że trwający aktualnie turniej może być dla Igi przełomowy. Polka w znakomitym stylu wygrała jak do tej pory dwa spotkania, zostawiając po sobie świetne wrażenie. Dostrzegli to także eksperci z TOTALbet, którzy za każdą złotówkę postawioną na końcowy triumf 22-latki płacą 2.85 zł – najmniej spośród wszystkich zawodniczek. Kolejne lokaty zajmują Elena Rybakina (4.70) oraz Aryna Sabalenka (5.00). Zdecydowanie mniejsze szanse bukmacherzy dają drugiej z Polek – Magdzie Linette. 31-latka w czwartkowe popołudnie zmierzy się w drugiej rundzie z Czeszką Barborą Strycovą i choć będzie faworytką, kurs na jej triumf w Wimbledonie wynosi aż 100.00!

Polscy kibice spore nadzieje obiecują sobie jednak także po Hubercie Hurkaczu. Urodzony we Wrocławiu zawodnik w świetnym stylu przebrnął przez pierwszą rundę, w nieco ponad półtorej godziny odprawiając z kwitkiem Alberta Ramosa-Vinolasa (6:1, 6:4, 6:4). Jeśli jedyny przedstawiciel biało-czerwonych w turnieju męskim nadal będzie prezentował tak dobrą dyspozycję, jego występ w decydujących rundach Wimbledonu wydaje się być jak najbardziej możliwy. Zdaniem TOTALbet „Hubi” nie ma jednak większych szans na końcowy triumf – legalny polski bukmacher „wycenił” taki rozwój wypadków na 70.00. Kto zatem ma na to największe szanse? Bez wątpienia duet Novak Djokovic – Carlos Alcaraz. Obaj panowie zdominowali w ostatnich miesiącach męski tenis, a ich pojedynek w półfinale niedawnego French Open odpowiedział na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Choć Serb i Hiszpan wydają się obecnie prezentować poziom nieosiągalny dla pozostałych tenisistów, nieco większe szanse na końcowy triumf TOTALbet daje temu pierwszemu. Kurs na zwycięstwo „Nole” w Wimbledonie wynosi bowiem 1.52, w przypadku zawodnika z Półwyspu Iberyjskiego jest to z kolei 3.60. Aby oddać jak ogromna różnica dzieli ich od reszty, dodajmy, że w przypadku trzeciego w zestawieniu Jannika Sinnera kurs wynosi… 16.00!

