Djoković - Ruud RELACJA NA ŻYWO Roland Garros Novak Djoković - Casper Ruud za darmo w internecie Djoković - Ruud live online mecz Djoković - Ruud WYNIK na żywo

Na kortach Roland Garros w Paryżu do rozegrania pozostał już tylko jeden mecz. Po tym, jak Iga Świątek wygrała z Karoliną Muchovą i po raz trzeci w karierze wygrała French Open, przyszedł czas rozstrzygnąć rywalizację panów. W wielkim finale zmierzą się Novak Djoković i Casper Ruud. Serb to jedna z żywych legend tenisa, która w swojej karierze wygrała wszystkie najważniejsze imprezy i to po kilka razy. W niedzielę 11 czerwca Djoković może po raz trzeci wygrać Roland Garros. Dla jego norweskiego rywala to kolejna okazja do tego, aby po raz pierwszy w karierze wygrać turniej wielkoszlemowy. W ubiegłym roku Capser Ruud również zameldował się w wielkim finale, jednak wtedy lepszy okazał się od niego Rafael Nadal, pokonując go 3:6, 3:6, 0:6. 25-latek zajmujący 4. miejsce w rankingu ATP dziś staje przed doskonałą okazją, aby opuścić Paryż z upragnionym trofeum. To jednak łatwe nie będzie, bo Djoković podczas French Open przegrał tylko dwa sety.