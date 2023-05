Druzgocące słowa o Idze Świątek tuż przed Roland Garros. We Francji nie mają wątpliwości, powiedzieli to głośno

Krecz Igi Świątek w decydującym secie ćwierćfinału turnieju w Rzymie przeciwko Jelenie Rybakinie sprawił, że wielu fanów martwiło się o występ Polki w Paryżu. Ubiegłoroczna triumfatorka ma bronić w stolicy Francji aż 2000 punktów, a kontuzja uda postawiła jej występ pod znakiem zapytania. Na szczęście najnowsze doniesienia są znacznie bardziej optymistyczne i raszynianka pojawiła się już w Paryżu, gdzie odbyła pierwszy trening. Sporą niewiadomą pozostaje jej dyspozycja fizyczna, która w trakcie turnieju wielkoszlemowego ma wielkie znaczenie, ale wszyscy kibice Polki mają nadzieję, że będzie ona w pełni sił. Jeśli będzie inaczej, bardzo prawdopodobna jest zmiana na szczycie rankingu WTA. Goniąca Świątek Aryna Sabalenka traci do niej tylko 1399 punktów, a w Paryżu będzie broniła zaledwie 130 oczek. To sprawia, że to na dwukrotnej triumfatorce Roland Garros ciąży presja, na co zwraca się uwagę przed startem turnieju.

We Francji nie mają wątpliwości co do Igi Świątek tuż przed Roland Garros

- Świątek jest tenisistką "urodzoną" na ziemi, w przeciwieństwie do Sabalenki i Rybakiny. Ale od początku sezonu wydaje się, że obie mają przewagę nad Igą. To może być bardzo interesujące, jeśli Świątek będzie musiała się z nimi zmierzyć w Paryżu - powiedział w rozmowie ze Sport.pl Laurent Vergne, dziennikarz i szef działu wiadomości we francuskim Eurosporcie. - Jeżeli Iga nie wygra, jej prowadzenie w rankingu będzie zagrożone i może zacząć trochę wątpić w siebie, a nawet bardziej niż "trochę". Dlatego dla niej sukces w Paryżu będzie o wiele ważniejszy niż dla Sabalenki czy Rybakiny, które potraktują go jak dodatkowy bonus, mogą nie czuć aż takiej presji - dodał Francuz.

W podobnym tonie wypowiedział się też Chris Oddo z portalu TennisMajors.com. - Prawdą jest, że Rybakina i Sabalenka znacznie zmniejszyły dystans do Świątek. W zeszłym roku była nie do pokonania w tej części sezonu, w tym sezonie wygląda to inaczej. Na pewno rywalki wierzą, że można z Igą wygrać, co utrudnia jej pracę - stwierdził dziennikarz. Mimo to, obaj rozmówcy Sport.pl uważają Świątek za główną faworytkę Roland Garros, której przeszkodzić może przede wszystkim kontuzja lub nadmierna presja. Polka jako liderka rankingu WTA do niej przywykła i będzie musiała potwierdzić to jeszcze raz.

