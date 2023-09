i Autor: AP PHOTO Rafael Nadal

Druzgocące słowa Rafaela Nadala. Wielu kibiców rzewnie zapłacze. Legenda tenisa się z tym nie kryła

Rafael Nadal to bez wątpienia jeden z najlepszych tenisistów w historii i absolutny mistrz gry na nawierzchni ziemnej. Niestety w ostatnim czasie bardzo ciężko jest nawiązać mu do czasów świetności, a to wszystko przez liczne problemy zdrowotne Hiszpana. Przez kolejne kontuzje i brak możliwości powrotu do formy tenisista coraz bardziej oswaja się z myślą o zakończeniu kariery.