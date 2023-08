Fatalne informacje przed US Open. Kibice Rafaela Nadala załamią ręce. To już prawdziwa plaga

Hiszpańskiemu tenisiście w dalszym ciągu przeszkadzają problemy zdrowotne, a konkretniej kontuzja biodra, której nabawił się jeszcze podczas Australian Open. W związku z tym Nadal woli skupiać się na wypoczynku i powrocie do pełni sił. Obecnie znajduje się on na wakacjach, o czym informuje na swoim Instagramie.

Nadal wciąż niezdolny do gry. Wypada z US Open

Niestety Nadal to nie jedyna ofiara kontuzji. Z tego powodu US Open opuści również Australijczyk Nick Kyrgios, który najpierw musiał poddać się operacji kolana, a później trapił go również uraz nadgarstka. Kolejna na liście wielkich nieobecnych jest Emma Raducanu, a więc mistrzyni z 2021. Brytyjka przeszła serię operacji, po których jeszcze nie doszła do siebie.

Przypomnijmy, że tytułu z zeszłego roku bronić będą Iga Świątek, a także Carlos Alcaraz. Dla obojga będzie to szansa na drugi tytuł wielkoszlemowy w tym roku. Ostatnio Polka musiała uznać wyższość Coco Gauff, w półfinale turnieju w Cincinnati. Teraz postara się odnieść zwycięstwo w US Open i obronić tytuł sprzed roku.