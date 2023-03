Fenomenalne wieści na temat Igi Świątek! W ten sposób obejrzysz jej mecze za darmo. Ale gratka!

Trening Igi Świątek w Indian Wells przerwany przez parę kibiców! Nagle wydarzyło się to, zaskakująca sytuacja! ZDJĘCIA

Iga Świątek wraca do Stanów Zjednoczonych, gdzie stanie przed szansą na obronę prestiżowego dubletu Sunshine Double w Indian Well i Miami Open. Prawa do transmisji meczów turniejów z cyklu WTA ma stacja Canal+Sport, która poinformowała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, że niektóre mecze będzie można oglądać za darmo. W jaki sposób? Będą transmitowane na kanale YouTube Canal+ Sport.

Canal+Sport pokaże za darmo mecze Igi Świątek

Po kilkudniowej przerwie Iga wraca do gry i weźmie udział w dwóch turniejach w Stanach Zjednoczonych. Najpierw będzie to turniej WTA 1000 w Indian Wells, a następnie WTA 1000 w Miami. Przed rokiem Polka triumfowała w obu turniejach i wywalczyła prestiżowy dublet - Sunshine Double. W finale Indian Wells Iga wygrała z Marią Sakkari, z kolei w Miami Świątek okazała się lepsza od Naomi Osaki.

Mecze Igi Świątek będą transmitowane za darmo na kanale YouTube Canal+ Sport. Będą to jednak jedynie dwa pierwsze mecze obu turniejów. Polska tenisistka swój udział w WTA w Indian Wells rozpocznie od 2. rundy. Oznacza to, że pierwszy mecz zagra najprawdopodobniej w piątek 10 marca.

