Finał dla Igi Świątek? Wszystko na to wskazuje!

Kursy TOTALbet: Iga Świątek – Lucia Bronzetti

Choć zawody rozgrywane w niemieckim Bad Homburg zdecydowanie nie należą do najmocniej obsadzonych, mimo wszystko należy docenić dobrą postawę Igi Świątek. Urodzona w Warszawie zawodniczka zdecydowanie bardziej upodobała sobie bowiem korty ziemne oraz twarde, jej pole do poprawy na trawie jest natomiast największe. Nie zmienia to jednak faktu, że 22-latka – przynajmniej do tej pory – udanie przechodzi próbę generalną przed rozpoczynającym się już w kolejnym tygodniu Wimbledonem. „Maszyna z Raszyna” w pierwszej rundzie zanotowała bardzo trudny początek, potem jednak opanowała sprawy na korcie, dzięki czemu udało jej się pokonać w trzech setach reprezentantkę gospodarzy – Tatjanę Marię. W pojedynku drugiej rundy przeciwko Jil Belen Teichmann było już dużo lepiej, co poskutkowało pewnym zwycięstwem w dwóch partiach. Podobnie było w ćwierćfinale, gdzie rywalką Igi była Anna Blinkova. Rosjanka pomimo ambitnej gry nie była w stanie nawiązać równorzędnej walki i po 73 minutach rywalizacji uległa 3:6, 2:6. Rywalką liderki światowego rankingu w walce o finał niemieckiego turnieju będzie Lucia Bronzetti. W opinii ekspertów z TOTALbet także i ona nie powinna jednak stanowić dla Świątek poważniejszej przeszkody. Wręcz przeciwnie – legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo Polki płaci 1.04 zł. Analogiczny zarobek w przypadku triumfu Włoszki wynosi natomiast aż 10.00 zł.

i Autor: TOTALbet

Najbliższa przeciwniczka Igi Świątek to sześćdziesiąta piąta obecnie rakieta świata, która najwyżej podczas zawodowej kariery sklasyfikowana była na pięćdziesiątej pozycji. Lucia Bronzetti wciąż czeka zresztą na swój pierwszy triumf w turniejach rangi WTA, ma za to pięć wygranych zawodów ITF. 24-letnia zawodniczka jak do tej pory nie może się także poszczycić żadnymi większymi sukcesami w turniejach Wielkiego Szlema. W ubiegłym roku udało jej się dojść do drugiej rundy Australian Open, we French Open, Wimbledonie oraz US Open przeszkodą nie do pokonania za każdym razem okazywała się natomiast już pierwsza napotkana przeciwniczka. Nie dziwi zatem fakt, że eksperci w starciu z 22-letnią Polką nie dają urodzonej w Genui zawodniczce większych szans. Trzeba jednak oddać sprawiedliwość, że na niemieckich kortach Bronzetti spisuje się jak do tej pory bardzo dobrze. Już w pierwszej rundzie udało jej się wyeliminować wyżej notowaną Julię Grabher z Austrii (6:4, 6:1), a następnie sprawiła kolejne niespodzianki, odprawiając z kwitkiem Mayar Sherif z Egiptu (1:6, 7:6, 6:3) oraz Francuzkę Warwarę Graczewą (6:4, 6:3). Czy w starciu z Igą Świątek także uda jej się sprawić ogromną sensację? Zdaniem TOTALbet jest to scenariusz skrajnie nieprawdopodobny. Dość powiedzieć, że legalny polski bukmacher szanse na zwycięstwo rakiety nr 1 na świecie ocenia niemal dziesięciokrotnie wyżej niż jej włoskiej rywalki.

Wybrane kursy TOTALbet

Zwycięzca:

Iga Świątek – 1.04 Lucia Bronzetti – 10.00

Dokładny wynik:

Świątek 2:0 – 1.16 Świątek 2:1 – 4.90

Bronzetti 2:0 – 25.00 Bronzetti 2:1 – 25.00

Iga Świątek wygra seta:

tak – 1.01 nie – 10.00

Lucia Bronzetti wygra seta:

tak – 4.10 nie – 1.18

Liczba setów w meczu:

2 – 1.15 3 – 4.60

Handicap – sety:

Iga Świątek (-1.5) – 1.19 Lucia Bronzetti (+1.5) – 4.20

Iga Świątek (+1.5) – 1.01 Lucia Bronzetti (-1.5) – 11.00

