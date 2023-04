Petra Kvitova wygrała Miami Open! Jelena Rybakina zatrzymana, nie powtórzyła wyczynu Igi Świątek! Finał Kvitova - Rybakina WYNIK RELACJA NA ŻYWO

Petra Kvitova wygrała Miami Open! W finale doświadczona Czeszka pokonała 7:6(16-14), 6:2 Jelenę Rybakinę, reprezentantkę Kazachstanu. Atmosferę przed finałem podkręciły dodatkowo wypowiedzi Kvitovej, która w ostrych słowach domagała się, aby Rosjan i Białorusinów wykluczyć z rywalizacji w igrzyskach olimpijskich. Rybakina reprezentuje Kazachstan, ale jest praktycznie Rosjanką i nigdy nie potępiła zbrodniczej agresji Putina. - Nie powinno ich być na igrzyskach olimpijskich, ponieważ uważam, że igrzyska są wyrazem pragnienia, aby nie było wojen na świecie. Naprawdę doceniam to, że Wimbledon nie dopuścił ich w zeszłym roku - powiedziała Kvitova.

Kluczowy w emocjonującym finale Miami Open kobiet był tie-break na koniec pierwszego seta. To był niesamowity horror, w którym obie panie co chwilę marnowały piłki setowe. W końcu tę wojnę nerwów wygrała Petra Kvitova, która w drugim secie poszła za ciosem. Za wygranie Miami Open 2023 zarobiła aż 1,26 mln dolarów. Jelena Rybakina w marcu triumfowała w Indian Wells. W finale pokonała 7:6(11), 6:4 Arynę Sabalenkę. Miała okazję zgarnąć słoneczny dublet. Nie powtórzyła jednak wyczynu Igi Świątek sprzed roku. Polka wtedy wygrała oba marcowe turnieje w USA - Indian Wells i Miami Open.

Jelena Rybakina i Petra Kvitova grały ze sobą wcześniej dwa razy, a bilans tej rywalizacji to teraz 2-1 dla Czeszki. - Jest po jeden, więc wszystko rozstrzygnie się w tym finale - żartowała Petra przed meczem o tytuł w Miami. Wcześniej najpierw górą była Czeszka, która ograła Rybakinę 7:6, 6:4 w Ostrawie. Na początek 2023 roku Rybakina zrewanżowała się w Adelajdzie, wygrywając 6:3, 7:5.

Petra Kvitova to dwukrotna mistrzyni Wimbledonu. W grudniu 2016 r przeżyła prawdziwy horror. Czeska gwiazda została zaatakowana w jej własnym domu. Rabuś zapukał do drzwi, a gdy tenisistka wpuściła go do środka, przystawił jej nóż do gardła i groził, że ją zabije. Kiedy Kvitova próbowała się bronić, napastnik poważnie zranił jej lewą dłoń (tenisistka jest leworęczna), uszkadzając ścięgna i nerwy. Czeszka przeszła skomplikowaną operację. - To jest jak piękna bajka - mówiła wzruszona Kvitova, gdy w czerwcu 2017 r., krótko po powrocie na kort, wygrała turniej WTA w Birmingham. - Od początku mówiłam, że nie walczę o to, żeby znów grać w tenisa, ale żeby znowu wygrywać - podkreślała Czeszka, która przez długie lata toczyła pamiętne boje z Agnieszką Radwańską, a bilans tej rywalizacji to 8-5 dla Kvitovej.