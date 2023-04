i Autor: AP PHOTO Petra Kvitova

Głośny protest

Petra Kvitova wprost o dopuszczeniu rosyjskich tenisistek do Wimbledonu. Nie tylko Iga Świątek wspiera Ukrainę

Mateusz Sobiecki | PAP 13:19

Coraz głośniej mówi się o dopuszczeniu rosyjskich i białoruskich sportowców do startów w kolejnych dyscyplinach. Niestety, coraz więcej wskazuje na to, że w tegorocznej imprezie Wimbledonu także będą mieli okazję się pojawić. Nie tylko Iga Świątek głośno wspiera Ukrainę. Robi to także chociażby Petra Kvitova, która wprost przyznała, że jest przeciwko dopuszczeniu Rosjan i Białorusinów do Wimbledonu.