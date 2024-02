Fręch - Rybakina Transmisja TV WTA Dubaj Gdzie oglądać mecz Fręch - Rybakina STREAM ONLINE LIVE 21.02.2024

Magdalena Fręch już dzisiaj zagra w 3. rundzie turnieju WTA w Dubaju, a rywalką Polki będzie Jelena Rybakina. To drugi mecz Fręch - Rybakina, a pierwszy panie rozegrały już bardzo dawno temu. Reprezentantka Kazachstanu wygrała wtedy w Tajwanie 6:4, 6:3. Rybakina ostatnio rozegrała bardzo dużo meczów. Triumfowała w Abu Zabi, a w Dausze doszła do finału, w którym uległa (6:7, 2:6) Idze Świątek. Awans do 3. rundy w w Dubaju wywalczyła po meczu z Wiktorią Azarenką. Przy stanie 6:4, 2:6 Białorusinka skreczowała z powodu kontuzji.

Magdalena Fręch po znakomitym występie w Australian Open (4. runda) nie zwalnia tempa i robi ciągle postępy. Właśnie zanotowała kolejny sukces. Łodzianka po awansie do głównej drabinki turnieju WTA w Dubaju poszła za ciosem i pokonała 7:6(2), 6:3 Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową, która zajmowała 19. miejsce w rankingu WTA. Magda Fręch (nr 53) we wtorek zmierzyła się z Chorwatką Petrą Martić (nr 61) i znów pokazała klasę. Wygrała 6:4, 1:6, 6:2. W drugim secie dała się zdominować silniejszej fizycznie rywalce, ale w decydującej partii znów górę wzięły dużo większa solidność i spryt Polki, która zapewniła sobie pierwszy w karierze awans do Top-50. Za awans do 3. rundy Magda Fręch zarobiła już 36,4 tys. dolarów.

Mecz Magdalena Fręch - Jelena Rybakina w 3. rundzie turnieju WTA w Dubaju zostanie rozegrany w środę 21 lutego 2024. Początek meczu Fręch - Rybakina po godzinie 10.30 (nie wcześniej drugi mecz od godz. 9 po spotkaniu Sakkari - Paolini). Transmisja TV z meczu Fręch - Rybakina w turnieju WTA w Dubaju na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

