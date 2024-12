Zrobił to po 22 latach! Nikt nie pozna legendy Milanu, cel był jednak wyjątkowy

Włoch w ten sposób pomógł zebrać 10 tysięcy euro. Pieniądze zostały przekazane na cel dobroczynny fundacji, która zajmuje się zdrowiem mężczyzn. Gattuso bez brody to zupełnie inna postać, wszakże na boisku i ławkach trenerskich to ona dodawała mu powagi w trakcie jego - często wariackiej - postawy w trakcie meczów. A fanom piłki nie trzeba przypominać, że Gattuso należał do grupy piłkarzy tych najbardziej walecznych.

Duża zbiórka

Z Milanem zdobył wszystko jako piłkarz, z reprezentacją Włoch sięgnął po mistrzostwo świata. Kariera trenerska sprowadziła go aż do Chorwacji. Włoch prowadzi obecnie Hajduk Split. I to właśnie w stolicy Chorwacji doszło do historycznego pozbawienia go brody. W jego ślady poszedł defensor Hajduka Zvonimir Sarlija.

Poświęcenie odbyło się w ramach projektu Beard Auction. I się opłacało. Chorwackie media informują, że zebrano aż 150 000 euro na wsparcie szpitali onkologicznych w Splicie, Vinkovci i Puli na Chorwacji. A broda odrośnie...

Gennaro Gattuso shaved his beard. It was for charity ❤️ pic.twitter.com/wxoc4NkFoF— Milan Posts (@MilanPosts) December 11, 2024