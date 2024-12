Wielka awantura z Cezarym Kuleszą w roli głównej! Kilku osobom puściły nerwy, szokujące informacje

Wyjaśniła się przyszłość Macieja Skorży. Dostanie wielką szansę. Zobaczy go cały świat?

Na pewno nie tak wyobrażał sobie kolejne spotkanie w Jachrance Cezary Kulesza. Prezes PZPN na zebraniu PZPN i przedstawicieli Ekstraklasy oraz I ligi zabrał głos w sprawie programu Double Pass, budowie centrum VAR, a także o wprowadzeniu zmian w przepisie o młodzieżowcu. Ten temat jest wałkowany od dłuższego czasu, a na wszystkie kluby w Ekstraklasie tylko Lech Poznań oraz Puszcza Niepołomice chcą utrzymania obecnego wymogu.

Przepis o młodzieżowcu

Od początku powstania tego pomysłu chodziło o to, że każda z drużyn najwyższej klasy rozgrywkowej ma zapewnić 3000 minut piłkarzom urodzonym w 2003 roku lub później. Jeśli się z tego klub nie wywiążę może otrzymać dotkliwą karę pieniężną.

🚨Grubo w PZPN. W Jachrance było awanturkaShow dał Jakubas.Do Kuleszy: „Może zmieńmy nazwę z PZPN na PZPR”Atakowali go Mioduski, Cygan, Pertkiewicz, Jabłoński, Stamirowski.Kulesza w szoku i wściekły. Traci poparcie i może przegrać wybory.https://t.co/OqQig6kD6i— Jan Mazurek (@jan_mazi) December 11, 2024

Wielkie trzęsienie ziemi na spotkaniu w Jachrance. Cezary Kulesza przyparty do muru

Jak informuje "Interia Sport", na przemowę Kuleszy od razu zareagował Dariusz Mioduski, który stwierdził, że temat przepisu młodzieżowca powinien być rozwiązany rok temu - na poprzednim spotkaniu.

Natomiast w sprawie budowy centrum VAR wypowiedział się Zbigniew Jakubas - prezes Motoru Lublin, który stwierdził, że przy tak ogromnym budżecie PZPN i Ekstraklasy takie przedsięwzięcie powinno być zrobione od razu, bez zbędnego zwlekania.

Następnie jeden z najbogatszych Polaków zwrócił się bezpośrednio do prezesa PZPN - Czarek, nie rozumiem tonu twoich wypowiedzi. Może powinniśmy zmienić nazwę z PZPN na PZPR? - rzucił Jakubas.

Z doniesień "Interii" był to żart w kierunku Kuleszy, mimo że przez chwilę atmosfera na sali miała być dość burzliwa. Po chwili prezes PZPN dodał, że chciałby w Ekstraklasie przede wszystkim Polaków na co zareagował Mioduski nie do końca zgadzając się z tymi słowami.

Właściciel Motoru Lublin od razu odbił piłeczkę w kierunku prezesa Legii. - Sorry, Darek, skontruję cię, PZPN to Polski Związek Piłki Nożnej, a ty byś chciał Europejski Związek Piłki Nożnej - podsumował.