Haddad Maia naprawdę powiedziała to o Idze Świątek! Zwróciła uwagę na ważną rzecz, niesamowite słowa

Iga Świątek po dramatycznej końcówce wydarła Beatriz Haddad Mai zwycięstwo i po raz trzeci zagra w finale Roland Garros. Rywalką Polki będzie Czeszka Karolina Muchova. Mimo bolesnej porażki Haddad Maia była zadowolona ze swojego występu w Paryżu, gdzie odniosła życiowy sukces. Leworęczna Brazylijka pokazywała w całym turnieju niesamowite serce do walki. Igę Świątek też zmusiła do maksymalnego wysiłku.

Beatriz Haddad Maia po meczu z Igą Świątek została zapytana, jak to jest grać z najlepszą tenisistką na świecie i to na jej ulubionej nawierzchni. - Kiedy grasz z topową zawodniczką, masz uczucie, że nie masz nic do stracenia, ale też odczuwasz presję, że musisz dać z siebie wszystko, bo jak tego nie zrobisz, to ona zrobi swoje. Gdy grasz z kimś takim jak Iga, musisz być agresywna i odważna na korcie, bo jak nie, to ona po ciebie przyjdzie - stwierdziła Haddad Maia. - Mentalnie Iga jest na innym poziomie niż inne zawodniczki. Pracuje bardzo ciężko z jej zespołem. Zawsze są razem i robią różne rzeczy. To mi się u niej podoba. Bardzo ją szanuję, bo jest naprawdę miłą osoba. Reprezentuje kobiecy tenis nie tylko na korcie, ale również poza nim. To fajna osoba. Tenis to bitwa, ale szanuję ją i miło było dzielić z nią kort - dodała Haddad Maia.