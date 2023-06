KIEDY finał Świątek - Muchova Finał Roland Garros Iga Świątek - Muchova KIEDY gra Iga Świątek Finał w Paryżu O której finał Świątek - Muchova

i Autor: AP KIEDY gra Iga Świątek Finał Roland Garros KIEDY finał Świątek - Muchova O której godzinie gra Iga Świątek Finał w Paryżu

Roland Garros 2023

KIEDY finał Świątek - Muchova O której godzinie finał kobiet Roland Garros KIEDY gra Iga Świątek finał w Paryżu. Iga Świątek jest już w finale Roland Garros, a jej rywalką będzie Karolina Muchova! To duża sensacja, bo wszyscy nastawiali się na finał Świątek - Sabalenka. Czeszka Muchova pokrzyżowała jednak te plany i to ona zagra z Igą Świątek o tytuł. Broniąca tytułu liderka rankingu WTA Polka już na pewno obroni pozycję numer 1. Madrycie. To drugi mecz Świątek - Muchova, a pierwszy Polka przegrała, ale dawno temu w dziwnych okolicznościach. Sprawdź, kiedy finał Świątek - Muchova O której gra Iga Świątek finał z Muchovą.