Iga Świątek - Beatriz Haddad Maia RELACJA NA ŻYWO ONLINE Półfinał Roland Garros Iga Świątek - Haddad Maia NA ŻYWO RELACJA LIVE Iga Świątek WYNIK meczu dzisiaj w Paryżu 8.06.2023

Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Beatriz Haddad Maia w półfinale Roland Garros. Początek spotkania ok. godziny 16.30-17.30, po zakończeniu pierwszego półfinału (Sabalenka - Muchova)

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Beatriz Haddad Maią w półfinale Roland Garros. Brazylijka zaskoczyła kolejnym spektakularnym zwycięstwem, pokonując Tunezyjkę Ons Jabeur 3:6, 7:6(5), 6:1. Haddad Maia, która zajmuje 14. miejsce w rankingu WTA, do tej pory nie odnosiła sukcesów w turniejach wielkoszlemowych. Teraz wysoka tenisistka z Brazylii (185 cm) pokonuje kolejne przeszkody, rozgrywając długie i wyczerpujące trzysetowe mecze. Imponuje w nich niezwykłą siłą mentalną i odpornością na stres, grając najlepiej w kluczowych momentach. - Mecz tenisowy jest jak maraton – powiedział Haddad Maia. - To nie jest bieg na 100 metrów. Myślę, że jedną z moich cech jest to, że czekam i jestem bardzo cierpliwa. Nigdy się nie poddaję, więc czekam na ten moment, bo wiem, że mój poziom jest wysoki - dodała Haddad Maia.

Półfinał Iga Świątek - Beatriz Haddad Maia w Paryżu to drugi mecz Polki i Brazylijki. Liderka rankingu WTA ma okazję do rewanżu za porażkę sprzed niespełna roku. Świątek i Haddad Maia poprzednio spotkały się w Toronto w latem 2022 r. Iga przegrała to spotkanie 4:6, 6:3, 5:7. Silna fizycznie i potężnie zbudowana Brazylijka rozgrywała wtedy świetny sezon, a Świątek oswajała się z kortami twardymi po turniejach na mączce i trawie. Haddad Maia w pojedynku z Polką potwierdziła wysoką formę. Panie walczyły w bardzo trudnych warunkach, przy silnym bocznym wietrze. Iga Świątek długo nie mogła złapać rytmu gry. W decydującym secie popełniła kosztowne błędy. Teraz w Paryżu też wieje wiatr, a Haddad Maia wykorzystuje te warunki bardzo dobrze.

Iga Świątek w Paryżu broni tytułu mistrzyni Roland Garros oraz pozycji numer 1 w rankingu. Szanse na zdetronizowanie Polki ma Białorusinka Aryna Sabalenka, która w półfinale zagra dzisiaj z Czeszką Karoliną Muchovą. - Bardzo się cieszę, że znów jestem w półfinale Rolanda Garrosa – powiedziała Świątek po wygranym 6:4, 6:2 ćwierćfinałowym meczu z Amerykanką Coco Gauff. To już jej 12. zwycięstwo z rzędu na paryskiej mączce. - To wspaniałe osiągnięcie, bez względu na to, jak zakończy się turniej. Jestem naprawdę szczęśliwa, że mogłam wykazać się konsekwencją i po prostu dobrze grać tutaj każdego roku - dodała Polka, która zarobiła już w Paryżu za półfinał 630 tysięcy euro. Iga Świątek została najmłodszą od 1999 tenisistką, która 3 razy dotarła minimum do półfinału Roland Garros. Dokonała tego w wieku 22 lat i 7 dni. W 1999 r. Martina Hingis miała 18 lat i 8 miesięcy.

Mecz Iga Świątek - Beatriz Haddad Maia w półfinale Roland Garros zostanie rozegrany już w czwartek 8 czerwca 2023. Początek meczu Świątek - Hadda Maia ok. godziny 16.30-17.30 jako drugi półfinał kobiet od godz. 15, po meczu Sabalenka - Muchova. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z półfinału Świątek - Haddad Maia w Roland Garros 2023