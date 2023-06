Iga Świątek - Coco Gauff RELACJA NA ŻYWO ONLINE Roland Garros Iga Świątek - Gauff NA ŻYWO RELACJA LIVE Iga Świątek WYNIK meczu dzisiaj w Paryżu 7.06.2023

Na żywo Iga Świątek - Coco Gauff Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Coco Gauff w ćwierćfinale Roland Garros. Początek meczu po godzinie 12.30

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Coco Gauff w ćwierćfinale Roland Garros. Polka znów powalczy z 19-letnią Amerykanką, którą pokonała już sześć razy, nie tracąc w tych pojedynkach ani jednego seta. Świątek ograła Gauff również w ubiegłorocznym finale Roland Garros (6:1, 6:3). Po tym spotkaniu tenisistka z USA długo nie mogła powstrzymać łez rozpaczy. - Miałam wtedy 18 lat. Teraz jestem rok starsza i myślę, że jestem już zupełnie inną osobą. Żeby być najlepszą na świecie, musisz ogrywać najlepszych - mówi Coco Gauff przed dzisiejszym meczem z Igą Świątek, podkreślając, że wierzy, iż jest w stanie przerwać wreszcie serię porażek z polską dominatorką. Zdecydowaną faworytką ekspertów jest jednak liderka rankingu.

Mecz Iga Świątek - Coco Gauff zostanie rozegrany na Philippe-Chatrier, głównej arenie French Open. Liderka rankingu w Paryżu broni tytułu i pozycji numer 1, z której próbuje ją zepchnąć Białorusinka Aryna Sabalenka. Polka w tej edycji Roland Garros spędziła na korcie tylko nieco ponad 4 godziny. Gauff grała dużo dłuższe i bardziej zacięte mecze. Iga Świątek awans do ćwierćfinału wywalczyła w smutnych okolicznościach. Przy prowadzeniu Polki 5:1 Łesia Curenko zrezygnowała z dalszej walki z powodu złego samopoczucia. Coco Gauff ograła 7:5, 6:2 Słowaczkę Annę Karolinę Schmiedlovą. - Grałyśmy ze sobą z Coco już tyle razy, że znamy dobrze nasz tenis, ale z drugiej strony, będę musiała być gotowa na to, że ona coś zmieni jeżeli chodzi o taktykę - mówi Iga Świątek. Atuty Amerykanki to mocny płaski serwis, solidny bekhend, szybkość i dobra gra przy siatce. Słabością jest dość niepewny forhend.

Iga Świątek czy Coco Gauff? Jaki będzie wynik meczu? Bukmacherzy dużo większe szanse na zwycięstwo w dzisiejszym ćwierćfinale dają Polce. Podobnie uważa legendarna Martina Navratilova, która już przed turniejem stawiała na triumf naszej gwiazdy. - Stawiam na Świątek. Bilans meczów Świątek z Gauff to 6-0 i ciężko się z tym kłócić. Może na trawie dałabym Coco szansę 50 na 50, ale nie w tym przypadku, nie na mączce w Paryżu. Bazując na historii ich pojedynków, nie można stawiać przeciwko Świątek. Z czasem może Coco nas zaskoczy, ale jeszcze nie teraz - powiedziała Martina Navratilova w rozmowie z serwisem WTATour.com. - Forhend Świątek to potężna broń. Tutaj na mączce jest wręcz ogromna. Kiedy zagrywa nim szeroko, przeciwniczce trudno jest odebrać następne uderzenie. Myślę, że zobaczymy dużo wymian forhend Świątek przeciwko forhend Gauff. Na pewno Iga będzie chciała tak grać - analizuje Navratilova.

Iga Świątek ostatnio pokonała Gauff 6:4, 6:2 w Dubaju. 19-latka ze Stanów Zjednoczonych ma wielki talent, nazywana jest następczynią sióstr Williams, ale na polską dominatorkę nie znalazła dotąd sposobu. Iga Świątek pokonała też ciemnoskórą Amerykankę 6:3, 6:0 w WTA Finals 2022 w Teksasie, 6:0, 6:3 na drodze do triumfu w San Diego 2022, 6:3, 6:1 w Miami i we wspomnianym finale Roland Garros 2022. - Obejrzę pewnie ponownie kilka naszych poprzednich meczów, aby zobaczyć, gdzie popełniłam błędy - powiedziała z uśmiechem Coco Gauff. - Jednak to już historia, muszę myśleć pozytywnie, nie mogę rozmyślać o tym, że przegrałem z nią rok temu w finale i w innych spotkaniach - dodała Amerykanka.

Mecz Iga Świątek - Coco Gauff w ćwierćfinale Roland Garros zostanie rozegrany w środę 7 czerwca 2023. Początek meczu Świątek - Gauff po godzinie 12.30 (drugi mecz od godz 11 po meczu Haddad Maia - Jabeur). Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Gauff w 1/4 finału Roland Garros 2023.