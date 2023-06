Iga Świątek - Łesia Curenko RELACJA NA ŻYWO ONLINE Roland Garros Iga Świątek - Curenko NA ŻYWO RELACJA LIVE Iga Świątek WYNIK meczu dzisiaj w Paryżu 5.06.2023

Iga Świątek musi dojść co najmniej do półfinału, żeby obronić pozycję numer 1! Aryna Sabalenka zrobiła kolejny krok! [Ranking WTA, ANALIZA]

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Łesią Curenko w 4. rundzie Roland Garros. Polka po pierwszych meczach w Roland Garros narzekała na wiatr, a potem... złapała go w żagle. Rozpędzona liderka rankingu WTA zdemolowała 6:0, 6:0 zupełnie bezradną Chinkę Xinyu Wang (nr 80). W mediach społecznościowych znów pojawiło się mnóstwo memów o "Piekarni Igi Świątek". Sety wygrane 6:0 nazywane są w tenisowym żargonie bajglami, a 6:1 - paluszkami, a Polka znana jest z tego, że często gromi rywalki. - Nie chcę o tym rozmawiać - ucięła Iga Świątek, gdy jeden z zagranicznych dziennikarzy zapytał ją o wspomniane memy, na których Świątek przebrana jest w strój piekarza i serwuje bułki. - Rozumiem dlaczego ludzi to śmieszy, bo tenis to w końcu rozrywka. Ale przez szacunek dla moich rywalek nie będę tego komentować - dodała.

Iga Świątek dziś zagra o ćwierćfinał z Łesią Curenko, z którą walczyła dwa razy i wynik obu meczów był taki sam - 6:2, 6:0 rok temu w Roland Garros i kilkanaście dni temu w Rzymie. Po ostatnim pojedynku Ukrainka pięknie dziękowała Polce za wsparcie okazywane jej ojczyźnie. - To wielkie wyzwanie, największe jakie może być - powiedziała teraz Curenko pytana o mecz ze Świątek. - Ona jest liderką rankingu, a do tego świetnie gra na mączce. Ostatnio z nią grałam i poszło mi kiepsko, bo Iga była po prostu za dobra, ale cieszę się, że znów z nią powalczę, bo tylko tak można się rozwijać, właśnie grając z najlepszymi - dodała Ukrainka.

Iga Światek właśnie rozpoczęła 62. tydzień panowania w rankingu WTA i wiadomo już, że musi dojść co najmniej do półfinału, żeby nie stracić pozycji numer 1. Polka przed startem Roland Garros musiała dojść co najmniej do ćwierćfinału. Po kolejnych zwycięstwach Aryny Sabalenki sytuacja się zmieniła. Polka zagra dzisiaj z Ukrainką Łesią Curenko, która dość niespodziewanie pokonała 6:1, 6:1 Kanadyjkę Biancę Andreescu. - Czuję się tutaj z dnia na dzień coraz lepiej, rozkręcam się z meczu na mecz i właśnie to chciałam tu osiągnąć. Cieszę się, że potrafiłam być zdyscyplinowana od początku do końca meczu i łatwiej mi było złapać rytm gry - powiedziała Iga Świątek.

Mecz Iga Świątek - Łesia Curenko w 4. rundzie Roland Garros 2023 zostanie rozegrany w poniedziałek 5 czerwca. Początek meczu Świątek - Curenko ok. godziny 15-16 (trzeci mecz od godz. 11 po meczu kobiet Sorribes Torma - Haddad Maia i meczu mężczyzn Rune - Cerundolo). Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Curenko w Roland Garros.