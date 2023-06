Iga Świątek musi dojść co najmniej do półfinału, żeby obronić pozycję numer 1! Aryna Sabalenka zrobiła kolejny krok! [Ranking WTA, ANALIZA]

Aryna Sabalenka jest już w ćwierćfinale Roland Garros. Białorusinka zaczęła mecz ze Sloane Stephens znakomicie, a zupełnie bezradna Amerykanka przegrywała już 0:5, ale broniąc kolejnych piłek setowych, odrobiła straty i była nawet dwie piłki od wygrania pierwszej partii. Po nerwowym tie-breaku wiceliderka rankingu mogła odetchnąć, a w drugim secie też wygrywała te najważniejsze punkty. Po zwycięstwie 7:6(5), 6:4 Sabalenka cieszy się z awansu, ale w jej meczu ze Stephens były zarówno momenty genialnej gry, jak również te pełne chaosu i błędów.

Iga Świątek o awans do ćwierćfinału powalczy w poniedziałek. Jej rywalką będzie Łesia Curenko. Polka pokonała niedawno tę Ukrainkę 6:2, 6:0 w Rzymie. Teraz też będzie zdecydowaną faworytką, ale Curenko absolutnie nie można lekceważyć, bo w wygranym 6:1, 6:1 spotkaniu z Biancą Andreescu zaprezentowała się zaskakująco dobrze. Jednak jeżeli Iga zagra na swoim poziomie, będzie oczywiście poza zasięgiem doświadczonej rywalki.

Iga Świątek przed startem Roland Garros musiała dojść co najmniej do ćwierćfinału, żeby nie stracić pozycji numer 1 w rankingu WTA. Po kolejnych zwycięstwach Aryny Sabalenki sytuacja się zmieniła - teraz Polka potrzebuje już co najmniej półfinału. Jeżeli Białorusinka pokona we wtorek Elinę Switolinę i znajdzie się w półfinale, sytuacja się znów zmieni - Iga będzie musiała awansować już do finału, aby pozostać na tronie. Awans Sabalenki do finału, będzie już oznaczał, że Świątek musi obronić tytuł.