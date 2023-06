KIEDY gra Iga Świątek 4. runda Roland Garros Polka czeka na rywalkę! Z KIM gra Iga Świątek kolejny mecz w Paryżu

Iga Świątek jest już w 4. rundzie Roland Garros po zwycięstwie 6:0, 6:0 nad Chinką Xinyu Wang. Polka wygrała French Open w latach 2020 i 2022 i teraz walczy o trzeci triumf na paryskiej mączce. Iga Świątek kolejny mecz zagra z Kanadyjką Bianca Andreescu lub Ukrainką Łesią Curenko. Panie powalczą dzisiaj wcześnie wieczorem. Iga Świątek mecz w 4. rundzie Roland Garros zagra w poniedziałek 5 czerwca. Poniżej więcej informacji.

KIEDY gra Iga Świątek 4. runda Roland Garros Z KIM gra Iga Świątek kolejny mecz w Paryżu

Iga Świątek po zdemolowaniu Xinyu Wang czeka na kolejny mecz w Roland Garros. - Jak prowadzi się wysoko i czuję się kontrolę, łatwo się gra i łatwiej o dobry styl. Od początku podejmowałam dobre decyzje i grałam dobrze taktycznie i to było najważniejsze. Na pewno to zwycięstwo da mi dużo pozytywnej energii, ale też takie mecze potrafią rozleniwić - powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Eurosportem. Z paryskiego Szlema wycofała się już Jelena Rybakina. Pochodząca z Rosji reprezentantka Kazachstanu na Polkę mogła trafić w półfinale. - Byłam u lekarza i powiedział, że to wirus. Wydaje mi się, że przy mojej alergii układ odpornościowy po prostu gorzej działał i coś złapałam. Nie spałam dobrze przez dwa dni. Miałam gorączkę, bolała mnie głowa. Trudno jest mi grać i biegać, a nawet oddychać. Myślę więc, że to była jedyna słuszna decyzja, jaką mogłam podjąć - powiedziała Rybakina, mistrzyni Wimbledonu.

Iga Świątek KIEDY gra kolejny mecz Roland Garros 4. runda Iga Świątek Z KIM gra następny mecz

Iga Świątek mecz w 4. rundzie Roland Garros 2023 rozegra w poniedziałek 5 czerwca. Jej rywalką będzie Bianca Andreescu lub Łesia Curenko. Transmisje TV z Roland Garros na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.