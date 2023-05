Iga Świątek - Łesia Curenko RELACJA NA ŻYWO ONLINE WTA Rzym Iga Świątek - Curenko NA ŻYWO RELACJA LIVE Iga Świątek WYNIK meczu dzisiaj 14.05.2023

Iga Świątek aż nie wytrzymała, gdy to zobaczyła. Spojrzała na swojego idola i złamało się jej serce, "nie chcę, żeby cierpiał"

Na żywo Iga Świątek - Łesia Curenko Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Łesia Curenko w 3. rundzie turnieju WTA w Rzymie. Początek spotkania ok. godziny 12.30-13.00

Iga Świątek już dzisiaj zagra w Łesią Curenko w 3. rundzie turnieju WTA w Rzymie. Polka broni tytułu i ma szansę wygrać ten sam turniej po raz trzeci. - Z pewnością lubię tutaj grać - mówi liderka rankingu, która zarobiła już w Rzymie duże pieniądze. O kolejne powalczy dzisiaj. Niestety zawody w Rzymie utrudnia kapryśna pogoda. Wczoraj deszcz przerywał rywalizację. Ukrainka Łesia Curenko zajmuje 68. miejsce w rankingu. Iga Świątek i Łesia Curenko grały ze sobą raz. Rok temu Polka na drodze do triumfu w Roland Garros rozgromiła Ukrainkę 6:2, 6:0. W poprzedniej rundzie Curenko ograła 6:4, 6:4 Amerykankę Bernardę Perę. Wcześniej pokonała swoją rodaczkę Elinę Switolinę.

Iga Świątek w poprzedniej rundzie turnieju WTA w Rzymie rozgromiła 6:0, 6:0 Rosjankę Anastazję Pawluczenkową. Teraz zagra z Ukrainką. Łesia Curenko często zabiera głos w sprawach związanych z wojną na Ukrainie, protestując przeciwko polityce WTA, bardzo liberalnej wobec Rosjanek. Wielokrotnie wyrażała wielką wdzięczność wobec Igi Świątek za jej postawę wobec Ukrainy i ukraińskich zawodników. Curenko ma 33 lata i 174 cm wzrostu, pochodzi z zachodniej Ukrainy, z Włodzimierzca. Iga Świątek gra dalej, a z turnieju WTA w Rzymie odpadają kolejne wielkie gwiazdy. Polka jest już jedyną tenisistką z Top-5 w drabince. Odpadły Aryna Sabalenka (nr 2), Jessica Pegula (nr 3), Ons Jabeur (nr 4) i Caroline Garcia (nr 5). Niestety ich los podzieliła Magda Linette, która przegrała 5:7, 4:6 z Beatriz Haddad Maią.

Iga Świątek awans do 3. rundy turnieju WTA w Rzymie wywalczyła po rozgromieniu 6:0, 6:0 Rosjanki Anastazji Pawluczenkowej. To była deklasacja! - W czasie takich meczów staram się po prostu być skoncentrowana i nie myśleć o wyniku - komentowała swój występ Iga Świątek. - Chciałam zabrać dużo pewności siebie z moich poprzednich zwycięstw tutaj w dwóch poprzednich latach, ale traktuję ten turniej jako zupełnie nową przygodę i inną historię. W tenisie zawsze musisz być gotowy na nowe wyzwania. Dlatego nie chcę też być za bardzo pewna siebie. Cieszę się, że tak szybko udało mi się przestawić i dostosować to dużo wolniejszego tempa gry - dodała Iga Świątek.

Iga Świątek w dwóch poprzednich edycjach tego turnieju wygrała wszystkie 11 meczów, przegrywając zaledwie jednego seta (z B. Krejcikovą). W finałach w Rzymie wręcz demolowała słynne rywalki - 6:0, 6:0 z Karoliną Pliskovą (2021) i 6:2, 6:2 z Ons Jabeur (2022). - Na pewno w Rzymie korty są dużo wolniejsze niż w innych turniejach. Trzeba być bardziej cierpliwym, bo wymiany są dłuższe. Można odnieść wrażenie, że nie grasz tak szybko, jak byś mógł, ale to nieprawda - analizowała Iga Świątek.

Mecz Iga Świątek - Łesia Curenko w 3. rundzie turnieju WTA w Rzymie zostanie rozegrany w niedzielę 14 maja 2023. Początek meczu Świątek - Curenko ok. godziny 12.30-13.00 (drugi mecz od godz. 11, po meczu Muchova - Giorgi). Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Curenko w Rzymie.