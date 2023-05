KIEDY gra Iga Świątek 4. runda WTA Rzym DRABINKA Z kim gra Iga Świątek rywalka w 4. rundzie 1/8 finału

Problemy wielkiej rywalki Igi Świątek. Zalała się łzami i wyrzuciła to prosto z serca

Iga Świątek jest już w 4. rundzie turnieju WTA w Rzymie po zwycięstwie nad Ukrainką Łesią Curenko. Polka znów potwierdziła, że na wolnej mączce w stolicy Italii czuje się doskonale, a warunki na Foro Italico idealnie pasują do jej stylu gry. Iga Świątek mecz w 4. rundzie (1/8 finału) turnieju w Rzymie zagra już w poniedziałek 15 maja. Poniżej więcej informacji.

Iga Świątek kolejną rywalkę pozna dzisiaj wieczorem po meczu Donna Vekić (Chorwacja, nr 24) - Ludmiła Samsonowa (Rosja, nr 16). Panie powalczą ok. godziny 18-19, choć dużo zależeć będzie oczywiście od pogody i tego, ile potrwają wcześniejsze mecze na tym korcie. Iga Świątek obie te tenisistki zna doskonale, bo grała z nimi ostatnio dość często. Polka w Rzymie ma szansę dokonać kolejnej niezwykłej rzeczy. Jeżeli liderka rankingu znów podbije stolicę Italii, po raz pierwszy w karierze wygra te same zawody trzy razy. Bilans Igi w Rzymie w ostatnich dwóch edycjach to 11 zwycięstw, tylko jeden przegrany set (z B. Krejcikovą) i... mnóstwo spałaszowanego tiramisu, którym Polka świętowała w Wiecznym Mieście swoje sukcesy. W wielkich finałach wręcz demolowała słynne rywalki - 6:0, 6:0 z Karoliną Pliskovą (2021) i 6:2, 6:2 z Ons Jabeur (2022). Za burtą turnieju WTA w Rzymie są już m.in. Aryna Sabalenka (nr 2), Jessica Pegula (nr 3), Ons Jabeur (nr 4 i Caroline Garcia (nr 5).

Iga Świątek uwielbia grać w Rzymie. Korty ziemne na Foro Italico są bardzo wolne, co pasuje polskiej Królowej Mączki, która w trakcie wymian ma więcej czasu na wygenerowanie swoich potężnych top-spinowych uderzeń, zabójczych na tej nawierzchni. - Lubię tutaj grać - podkreśla Polka. - W Rzymie korty są dużo wolniejsze niż w innych turniejach. Trzeba być bardziej cierpliwym, bo wymiany są dłuższe. Można odnieść wrażenie, że nie grasz tak szybko, jak byś mógł, ale to nieprawda - analizuje Iga, która na mączce bardzo umiejętnie konstruuje punkty, konsekwentnie spychając rywalki do defensywy i dominując nie tylko dzięki sile uderzeń, ale również świetnemu poruszaniu się na śliskiej nawierzchni.

Iga Świątek kolejny mecz w turnieju WTA w Rzymie zagra już jutro, w poniedziałek 15 maja. Wtedy zostaną rozegrane wszystkie mecze w 1/8 finału kobiet (4. runda). Rywalką Igi Świątek w 4. rundzie turnieju WTA w Rzymie będzie Donna Vekić (Chorwacja) lub Ludmiła Samsonowa (Rosja). Transmisje TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport. PONIŻEJ DRABINKA WTA RZYM 2023