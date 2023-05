KIEDY gra Iga Świątek Ćwierćfinał WTA Rzym O której gra Iga Świątek - Rybakina O której godzinie ćwierćfinał Świątek w Rzymie 1/4 finału

O której gra Iga Świątek mecz dzisiaj W Rzymie? Polka we wtorek wyjdzie na kort po tym meczu! KIEDY gra Iga Świątek - Vekić O której godzinie mecz Świątek dzisiaj w Rzymie

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie po zwycięstwie nad Chorwatką Donną Vekić. Przed nami wielki hit, bo rywalką Polki w 1/4 finału będzie Jelena Rybakina. Reprezentantka Kazachstanu pokonała 6:3, 6:3 Czeszkę Marketę Vondrousovą. Ćwierćfinał Świątek - Rybakina zostanie rozegrany w środę 17 maja 2023. Poniżej więcej informacji.

Iga Świątek w Rzymie wygrywa bardzo pewnie. Triumfowała w tym turnieju w latach 2021 i 2022. W ćwierćfinale Jelena Rybakina z pewnością zawiesi jednak Polce poprzeczkę bardzo wysoko.. Reprezentantka z Kazachstanu w znakomitym stylu pokonała 6:3, 6:3 Czeszkę Marketę Vondrousovą, byłą finalistkę Roland Garros. Pochodząca z Moskwy tenisistka świetnie serwowała, do czego już przyzwyczaiła kibiców. Rybakina na mączce zazwyczaj spisuje się słabiej niż na innych, szybszych nawierzchniach. Ale wyraźnie widać, że się rozkręca. Trzeba jednak podkreślić, że Vondrousova zagrała słabo. W pojedynku z Igą Świątek Rybakiną z pewnością nie będzie miała tyle czasu na generowanie swoich morderczych uderzeń z głębi kortu, którymi raziła bezradną Czeszkę.

Iga Świątek przegrała z Jeleną Rybakiną już dwa razy w tym sezonie. Najpierw uległa jej 4:6, 4:6 w 4. rundzie Australian Open, a potem 2:6, 2:6 w półfinale Indian Wells. W obu tych spotkaniach Polka była wyraźnie słabsza, ale w tym drugim zmagała się z kontuzją żeber. Powstało jednak już wiele teorii, że Iga Świątek nie potrafi grać z Rybakiną. Gdyby uległa jej również na wolnej mączce w Rzymie, gdzie triumfowała pewnie w dwóch ostatnich latach, zrobiłoby się już nieciekawie...

Iga Świątek w Rzymie może dokonać kolejnej niezwykłej rzeczy. Jeżeli znów podbije stolicę Italii, po raz pierwszy w karierze wygra te same zawody trzy razy i to rok po roku. Bilans polskiej dominatorki w Rzymie w ostatnich dwóch edycjach to 11 zwycięstw, tylko jeden przegrany set (z B. Krejcikovą) i... mnóstwo spałaszowanego tiramisu, którym Polka świętowała w Wiecznym Mieście swoje sukcesy. - Z pewnością lubię tutaj grać - mówi Iga Świątek, która w wielkich finałach demolowała słynne rywalki - 6:0, 6:0 z Karoliną Pliskovą (2021) i 6:2, 6:2 z Ons Jabeur (2022). Za burtą turnieju WTA w Rzymie są już m.in. Aryna Sabalenka (nr 2), Jessica Pegula (nr 3), Ons Jabeur (nr 4 i Caroline Garcia (nr 5).

Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina w 1/4 finału turnieju WTA w Rzymie zostanie rozegrany w środę 17 maja 2023. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Rybakina w Rzymie. Transmisje TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport.