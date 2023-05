Iga Świątek - Donna Vekić RELACJA NA ŻYWO ONLINE WTA Rzym Iga Świątek - Vekić NA ŻYWO RELACJA LIVE Iga Świątek WYNIK meczu dzisiaj 15.05.2023

Iga Świątek apeluje do kibiców! Prosi ich, aby to zrobili, nie mogła wytrzymać, szczere słowa

Iga Świątek właśnie rozpoczęła już 59. tydzień panowania na tronie liderki rankingu WTA, a już dzisiaj wieczorem zagra kolejny mecz. Rywalką Polki w 4. rundzie turnieju WTA w Rzymie (1/8 finału) będzie Chorwatka Donna Vekić (nr 24), z którą nasza gwiazda toczyła już emocjonujące i zacięte boje. Iga Świątek w tym turnieju straciła tylko dwa gemy, wczoraj rozgromiła 6:2, 6:0 Ukrainkę Łesię Curenko, a wcześniej zdemolowała 6:0, 6:0 Rosjankę Anastazję Pawluczenkową. - Dobrze się tutaj czuję, te warunki mi pasują. Uczyłam się grać na podobnych kortach - mówi Iga Świątek o mączce w Rzymie. Donna Vekić wczoraj późno wieczorem kończyła mecz z Rosjanką Ludmiłą Samsonową (2:6, 7:6, 6:2), który kosztował ją dużo sił. Korzystała z przerwy medycznej. To może mieć dzisiaj duże znaczenie.

Iga Świątek i Donna Vekić w Rzymie zagrają ze sobą już po raz czwarty. Chorwatka dobrze spotkań z Polką nie wspomina, bo bilans tej rywalizacji to 3-0 dla naszej tenisistki, która teraz też będzie oczywiście faworytką. Najpierw były dwa pamiętne boje Świątek z Vekić w 2020 r. Oba zacięte, ale wygrane przez Polkę w dwóch setach - 7:5, 6:3 w Australian Open i 6:4, 7:5 w Dausze. Trzeci mecz panie rozegrały pod koniec poprzedniego sezonu w San Diego. Iga Świątek wygrała wtedy 6:3, 3:6, 6:0. - Na pewno grają szybciej niż moje dwie poprzednie rywalki tutaj, więc będę musiała być na to gotowa - powiedziała Iga Świątek, pytana o kolejny mecz, nie wiedząc jeszcze, czy zagra z Vekić czy z Samsonową. - Zagramy wieczorem, więc warunki będą inne niż teraz. Będę musiała się do tego przyzwyczaić, ale radziłam już sobie z taką sytuacją w Madrycie - dodała Polka.

Iga Świątek awans do 4. rundy w Rzymie wywalczyła, ogrywając 6:2, 6:0 Ukrainkę Łesią Curenko. Broniąca tytułu Polka zaczęła nerwowo, przegrywała 0:2, ale na Korcie Centralnym w Rzymie bardzo krótko pachniało sensacją. Zaraz potem Iga Świątek podkręciła tempo i w swoim stylu odjechała rywalce, wygrywając 12 gemów z rzędu. - Po dość kiepskim początku udało mi się dość szybko odrobić straty, więc cieszę się, że rozegrałem solidny mecz – powiedziała Iga Świątek. - To było po prostu kolejne doświadczenie na Korcie Centralnym i cieszę się, że nie padało - dodała z uśmiechem.

Chorwatka Donna Vekić ma 27 lat i 179 cm wzrostu, a w rankingu WTA zajmuje 24. miejsce. W czasie meczu z Ludmiłą Samsonową korzystała z przerwy medycznej, a to spotkanie na pewno kosztowało ją dużo sił. Efektowna blondynka już w wieku 16 lat przebiła się do Top-100 rankingu WTA. - Wtedy zaczęło się prawdziwe szaleństwo. Zainteresowanie chorwackich mediów mnie przerosło, tym bardziej, że kiedy wpadłam w dołek formy, zaczęły pisać o mnie przykre rzeczy. Potrzebowałam kilka lat żeby oswoić się z tym wszystkim - zwierzała się Donna, która długo nie potrafiła odnaleźć się w seniorskim tenisie. Grała słabo i znana była głównie jako dziewczyna starszego od niej o 11 lat Stana Wawrinki (rozstali się w burzliwej atmosferze).

Mecz Iga Świątek - Donna Vekić w 4. rundzie turnieju WTA w Rzymie zostanie rozegrany w poniedziałek 15 maja 2023. Początek meczu Świątek - Vekić po godzinie 20.30 (nie wcześniej, piąty mecz od godz. 11). Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Vekić w Rzymie.