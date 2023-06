Iga Świątek - Xinyu Wang RELACJA NA ŻYWO ONLINE Roland Garros Iga Świątek - Wang NA ŻYWO RELACJA LIVE Iga Świątek WYNIK meczu dzisiaj w Paryżu 3.06.2023

Na żywo Iga Świątek - Xinyu Wang Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Jelena Rybakina wycofała się z Roland Garros! TUTAJ WIĘCEJ O JEJ DECYZJI Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Xinyu Wang w 3. rundzie Roland Garros. Początek spotkania ok. godziny 15-16

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Xinyu Wang w 3. rundzie Roland Garros. Polka i Chinka powalczą na Philippe-Chatrier, głównej arenie paryskiego French Open. To powinno być atutem Igi Świątek, która na tym korcie rozegrała dwa poprzednie mecze. Świątek i Wang nie grały jeszcze ze sobą jako seniorki, ale dobrze się znają z rozgrywek juniorskich. Polka, która kilka dni temu świętowała 22. urodziny, jest kilka miesięcy starsza od Azjatki. Tenisistka z Shenzhen ma 182 cm wzrostu, więc jest sporo wyższa od Polki. Jej atutem jest duża siła fizyczna.

Iga Świątek i Xinyu Wang grały ze sobą w rozgrywkach juniorskich. Teraz powalczą w 3. rundzie Roland Garros w Paryżu. - Znam moją kolejną rywalkę, bo grałyśmy w juniorach, chociażby w półfinale juniorskiego Wimbledonu. To był wymagający mecz, liczyła się każda piłka - wspominała Iga Świątek, która tamten mecz z Wang na londyńskiej trawie wygrała 7:5, 7:6. - Teraz też nie będzie to łatwe spotkanie. Wiem, że ona ma w sobie dużo mocy, jest dość wszechstronna. Ważna będzie taktyka, więc muszę się na pewno poduczyć, jak ona gra teraz - dodała Iga Świątek, która za awans do trzeciej rundy zarobiła już w Paryżu 142 tys. euro czyli ok. 642 tys. złotych (brutto).

Iga Świątek w Roland Garros walczy o trzeci triumf. Wygrała paryskiego Szlema w latach 2020 i 2022. Teraz walczy o o trzecie zwycięstwo w Paryżu i czwarty wielkoszlemowy triumf w karierze (wygrała też US Open 2022). Broni również pozycji nr jeden w rankingu WTA. Może ją wyprzedzić Aryna Sabalenka, która wczoraj awansowała pewnie do kolejnej rundy. - Presja? Oczywiście, że ją czuję - przyznała Iga Świątek. - Skłamałabym, gdybym powiedziała, że jej nie odczuwam. Ale staram się po prostu nad tym pracować, tak żebym mogła normalnie grać swój tenis, niezależnie od wszystkich okoliczności i oczekiwań. To nie jest łatwe, ale myślę, że właściwe radzenie sobie z presją to teraz najważniejsza rzecz w tenisie, ja już wiem, jak sobie z nią radzić – dodała Polka,

Iga Świątek awans do 3. rundy French Open wywalczyła po meczu z Claire Liu. Polska liderka rankingu wygrała 6:4, 6:0. - Nie było łatwo grać przy tym wietrze, szczególnie, że po zmianach stron raz się grało z wiatrem a zaraz potem pod wiatr. Musiałam się do tego przyzwyczaić. W drugim secie poczułam się już pewniej na korcie i podniosłam swój poziom, ale na pewno nie był to łatwy mecz - stwierdziła Iga Świątek. - Ważne, że na treningach czuję, że się rozkręcam, z dnia na dzień gram tu coraz lepiej - dodała Polka, która w środę świętowała urodziny. - Nie jestem typem imprezowiczki, więc spędziłam urodziny spokojnie, ciesząc się małymi rzeczami i prezentami, które dostałam od członków zespołu. Rozmyślałam też o tym, co wydarzyło się przez cały rok - zdradziła Iga Świątek.

Mecz Iga Świątek - Qinyu Wang w 3. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w sobotę 3 czerwca 2023 r. Początek meczu Świątek - Wang ok. godziny 15.30-16.30 (drugi mecz od godz. 13 po meczu Rune - Olivieri). Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Wang w Roland Garros 2023.