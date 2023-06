Iga Świątek - Claire Liu RELACJA NA ŻYWO ONLINE Roland Garros Iga Świątek - Liu NA ŻYWO RELACJA LIVE Iga Świątek WYNIK meczu dzisiaj w Paryżu 1.06.2023

Na żywo Iga Świątek - Claire Liu Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Claire Liu w 2. rundzie Roland Garros. Początek meczu ok. godziny 14-15

Iga Świątek już dzisiaj zagra w 2. rundzie Roland Garros, a jej rywalką będzie Amerykanka Claire Liu. Polka z okazji 22. urodzin dostała od organizatorów French Open tort z truskawkami, ale prawdziwą furorę zrobiło ogromne ciasto od jednego z jej sponsorów – tenisowy kort z tiramisu czyli ulubionego słodkiego przysmaku naszej gwiazdy. Od samego rana profile Igi Świątek w mediach społecznościowych zostały zasypane życzeniami od jej fanów. „Widzę was i wasze miłe słowa. Dziękuję bardzo!” – napisała Świątek, publikując urocze zdjęcie, na którym jako 3-latka zdmuchuje świeczki.

Iga Świątek już dzisiaj powalczy o awans do trzeciej rundy paryskiego French Open. Z mającą chińskie korzenie Claire Liu grała już w tym sezonie w Indian Wells i wygrała 6:0, 6:1. Teraz też każdy inny wynik niż jej pewne i wysokie zwycięstwo będzie dużą niespodzianką. Z turnieju odpadają kolejne gwiazdy, m.in. Czeszka Barbora Krejcikova, na którą Iga Świątek mogła wpaść w czwartej rundzie. – Presja? Oczywiście, że ją czuję. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że jej nie odczuwam. Ale staram się po prostu nad tym pracować, tak żebym mogła normalnie grać swój tenis, niezależnie od wszystkich okoliczności i oczekiwań. To nie jest łatwe, ale myślę, że właściwe radzenie sobie z presją to teraz najważniejsza rzecz w tenisie, ja już wiem, jak sobie z nią radzić – powiedziała Iga po zwycięstwie 6:4, 6:0 nad Cristiną Bucsą w pierwszej rundzie.

Iga Świątek w Roland Garros triumfowała w Paryżu w latach 2020 i 2022. Czy ustrzeli paryskiego hat tricka? Mimo ostatnich porażek i kontuzji eksperci widzą w niej główną faworytkę do triumfu również w tej edycji French Open. Tak uważa m.in. słynna Martina Navratilova, Barbara Schett czy też legendarny John McEnroe. - Moją faworytką w turnieju kobiet jest Świątek, bo uważam, że na mączce jest wciąż krok przed wszystkimi. Jednak myślę, że Sabalenka i Rybakina są w stanie zdmuchnąć ją z kortu, bo uderzają bardzo mocno i potężnie serwują, zwłaszcza Rybakiną. Nie wiem, czy będą w stanie to robić wystarczająco długo, ale kobiety grają do dwóch wygranych setów, a nie do trzech. Dlatego myślę, że takie zawodniczki mogą sprawić problemy Świątek. Mimo to jest moją faworytką - stwierdził John McEnroe.

Mecz Iga Świątek - Claire Liu w 2. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w czwartek 1 czerwca 2023. Początek meczu Iga Świątek - Claire Liu ok. godziny 14-15. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Liu w Roland Garros 2023