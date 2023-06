KIEDY gra Iga Świątek Ćwierćfinał Roland Garros Iga Świątek - Coco Gauff O której gra Iga Świątek kolejny mecz 1/4 finału w Paryżu

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale Roland Garros, a jej kolejną rywalką będzie Amerykanka Coco Gauff. Polka pokonała Ukrainkę Łesię Curenko (krecz przy wyniku 5:1), a Gauff ograła 7:5, 6:2 Słowaczkę Schmiedlovą. Nasza tenisistka właśnie zaczęła już 62. tydzień panowania w rankingu WTA. Mecz Iga Świątek - Coco Gauff w ćwierćfinale Roland Garros zostanie rozegrany w środę 7 czerwca 2023. Poniżej informacje.

Iga Świątek kolejny mecz w ćwierćfinale Roland Garros zagra z Coco Gauff. Będziemy mieli zatem powtórkę ubiegłorocznego finału w Paryżu. W meczu o tytuł Roland Garros 2022 Iga Świątek ograła Gauff 6:1, 6:3. Polka to prawdziwa zmora Amerykanki. Świątek wygrała wszystkie sześć meczów z Gauff . Nie straciła w tych meczach ani jednego seta! Teraz oczywiści Polka też będzie faworytką. Tym bardziej, że - jak sama przyznaje - rozkręca się z meczu na mecz. - W pierwszych dwóch meczach czułam, że walczę nie tylko z rywalkami, ale również z wiejącym wiatrem - powiedziała Iga Świątek, która coraz lepiej czuje się na paryskich kortach. - Czuję się tutaj coraz lepiej z dnia na dzień, rozkręcam się z meczu na mecz i właśnie to chciałam tu osiągnąć w tym turnieju - podkreślała Polka.

Iga Świątek przed startem Roland Garros musiała dojść co najmniej do ćwierćfinału, żeby nie stracić pozycji numer 1 w rankingu WTA. Jak wyznała dziennikarzom w Paryżu, nie zdawała sobie z tego sprawy. - To niczego nie zmienia - podkreślała Iga Świątek. Po kolejnych zwycięstwach Aryny Sabalenki (w niedzielę ograła 7:6, 6:4 Amerykankę Sloane Stephens) sytuacja się zmieniła. Iga Świątek teraz potrzebuje już co najmniej półfinału. Jeżeli Sabalenka pokona we wtorek Elinę Switolinę i znajdzie się w półfinale, sytuacja się znów zmieni - Iga Świątek będzie musiała awansować już do finału, aby pozostać na tronie. Awans Sabalenki do finału, będzie już oznaczał, że Świątek będzie musiała obronić tytuł, wygrywając Roland Garros już trzeci raz w karierze (poprzednio 2020 i 2022).

Mecz Iga Świątek - Coco Gauff w ćwierćfinale Roland Garros zostanie rozegrany w środę 7 czerwca 2023. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Gauff. Transmisje TV z Roland Garros 2023 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.