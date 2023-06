Martina Navratilova typuje wynik meczu Iga Świątek - Coco Gauff! Zaskakująca analiza tenisowej legendy

Iga Świątek zagra z Coco Gauff po godzinie 12.30, po zakończeniu meczu Beatriz Haddad Maia - Ons Jabeur, który wyłoni potencjalną rywalkę Polki w półfinale. Liderka rankingu w Paryżu broni tytułu i pozycji numer 1 w rankingu. Świątek jest prawdziwą zmorą Gauff. Pokonała ją we wszystkich sześciu wcześniejszych pojedynkach, nie tracąc ani jednego seta. Teraz też nasza tenisistka jest zdecydowaną faworytką. Podobnie uważa słynna Martina Navratilova.

- Stawiam na Świątek. Bilans meczów Świątek z Gauff to 6-0 i ciężko się z tym kłócić. Może na trawie dałabym Coco szansę 50 na 50, ale nie w tym przypadku, nie na mączce w Paryżu. Bazując na historii ich pojedynków, nie można stawiać przeciwko Świątek. Z czasem może Coco nas zaskoczy, ale jeszcze nie teraz - uważa Martina Navratilova w rozmowie z serwisem WTATour.com.

Co ma być kluczową bronią Igi Świątek w pojedynku z Coco Gauff? - Jeszcze bardziej niż jej mobilność zabójczy jest jej forhend, to jej największa broń na mączce. Oczywiście nikt nie porusza się lepiej niż ona, znakomicie potrafi przygotować się do następnego uderzenia. Może Coco ma lekką przewagę jeżeli chodzi o szybkość, ale technika Świątek i jej zwrotność są wyjątkowe. A jej forhend to potężna broń. Tutaj na mączce jest wręcz ogromna. Kiedy zagrywa nim szeroko, przeciwniczce trudno jest odebrać następne uderzenie. Myślę, że zobaczymy dużo wymian forhend Świątek przeciwko forhend Gauff. Na pewno Iga będzie chciała tak grać - analizuje Navratilova.

Co Martina Navratilova radzi Coco Gauff przed meczem z Igą Świątek? - Musi dobrze serwować, mieszać serwis. Może nieco więcej na ciało, żeby Świątek nie mogła dobrze returnować. I musi dobrze funkcjonować jej bekhend wzdłuż linii. Musi też wcześnie uderzać piłki, bo jeśli Świątek ma mniej czasu i uderza z forhendu w biegu, nie jest już tak skuteczna, jak kiedy zagrywa ze środka kortu - dodała Navratilova.