Ogromny sukces

Historyczny sukces 18-letniego tenisisty. Już został najmłodszym w historii! A to dopiero początek

Czy to będzie przyszłość światowego tenisa? Joao Fonseca podczas turnieju ATP 250 w Buenos Aires wygrał swój pierwszy turniej w karierze rangi ATP 250. Dokonał tego jako najmłodszy Brazylijczyk w historii. A to dopiero początek jego historii. Czy przedrze się do ścisłej, światowej czołówki?