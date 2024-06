Odśwież relację

Hubert Hurkacz i Alexander Zverev grają w półfinale turnieju ATP 500 w Halle. Polak awans wywalczył po zwycięstwie nad Amerykaninem Marcosem Gironem. Zverev pokonał 6:7, 6:3, 6:4 Francuza Arthura Filsa. Niemiec to nr 4 ATP. Mistrz olimpijski z Tokio ostatnio doszedł do finału Roland Garros (porażka w pięciu setach z Carlosem Alzarazem).

Hurkacz - Zverev Relacja NA ŻYWO WYNIK LIVE Półfinał ATP Halle

Hubert Hurkacz i Alexander Zverev wcześniej grali ze sobą trzy razy. Wszystkie poprzednie spotkania wygrał Niemiec. Ostatnio Hurkacz przegrał ze Zverevem 7:6, 6:7, 4:6 w finale United Cup. Nasz tenisista w końcówce drugiego seta miał piłki meczowe, a przy jednej z nich do szczęścia zabrakło milimetrów. Polak za awans do półfinału turnieju ATP w Halle zarobił już 120 960 euro.

Hubert Hurkacz jest już pewny, że awansuje na 7. miejsce w rankingu, najwyżej w karierze. Swój rekord pobije w najbliższy poniedziałek. - To dobrze. Nie wiedziałem, że to oficjalne. Oczywiście pozostało jeszcze 6 miejsc do zdobycia miejsca nr 1, na którym obecnie siedzi Jannik. Ranking pokazuje, jakie były twoje wyniki w poprzednich 12 miesiącach. Jeśli możesz po prostu ulepszać to krok po kroku, to dobrze - stwierdził Hurkacz.

Hurkacz - Zverev NA ŻYWO Relacja live z półfinału ATP Hale 22.06.2024

Mecz Hubert Hurkacz - Alexander Zverev w 1/2 finału turnieju ATP 500 w Halle zostanie rozegrany w sobotę 22 czerwca 2024. Początek meczu Hurkacz - Zverev w półfinale o godzinie 13.