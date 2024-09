Hubert Hurkacz będzie serwował asy dla powodzian! 100 euro za każdego!

Hubert Hurkacz w środowy poranek zagra pierwszy mecz od 29 sierpnia, kiedy odpadł z US Open w 2. rundzie (6:7, 1:6, 5:7 z J. Thomsonem). Rywalem Polaka będzie Amerykanin Marcos Giron, a kilkanaście godzin przed tym pojedynkiem nasz tenisista ogłosił w mediach społecznościowych wspaniałą wiadomość. "Od dziś do końca sezonu, za każdego mojego asa przekażę 100 euro na pomoc dla osób poszkodowanych w tragicznej powodzi w Polsce. Sport to dla mnie nie tylko pasja i rywalizacja, ale też szansa, żeby zrobić coś dobrego dla innych" - napisał Hubert Hurkacz. Nasz tenisista znany jest z tego, że w każdym meczu posyła mnóstwo asów, więc pewnie uzbiera się ich dużo, a tym samym znaczna kwota dla powodzian. Hubi już wcześniej w mediach społecznościowych zabrał głos w obliczu rozgrywającego się w południowej Polsce dramatu.

Jak Hubert Hurkacz zaprezentuje się w Tokio? Polak tuż po porażce w US Open ogłosił, że kończy współpracę z Amerykaninem Craigiem Boyntonem, który był jego trenerem aż pięć lat. - To była niesamowita podróż i jestem dumny z tego, co udało nam się wspólnie osiągnąć. Cieszę się, że mogliśmy razem pracować, bo zrobiliśmy duże postępy. Teraz przyszedł czas na nowe możliwości - komentował to rozstanie Hubi, nr 8 ATP.

Wrocławianin na razie nie rozpoczął współpracy z nowym szkoleniowcem, co potwierdziła nam wczoraj osoba z jego zespołu. W Tokio pojawił się w towarzystwie swojego przyjaciela i sparingpartnera Mateusza Tarczyńskiego. Za nami losowanie drabinki. Polak zacznie w 1. rundzie (w środę lub czwartek), a jego rywalem będzie Amerykanin Marcos Giron (nr 47). Jeżeli Hurkacz pokona tę przeszkodę, w 2. rundzie wpadnie na Brytyjczyka Jacka Drapera (nr 20), sensacyjnego półfinalistę US Open.

Turniej w Tokio to jednak głównie rozgrzewka przed dużo ważniejszą imprezą. Już 2 października ruszą największe i najbardziej prestiżowe zawody w męskim tourze w tej części sezonu - ATP Masters 1000 w Szanghaju. Rok temu Hubi w wielkim stylu wygrał ten turniej (w finale 6:3, 3:6, 7:6 z A. Rublowem), zgarniając 1,26 mln dolarów i aż 1000 punktów w rankingu. Dlatego teraz jego występy w Japonii i przede wszystkim we wschodnich Chinach są bardzo ważne. Jeżeli zaprezentuje się słabo, spadnie mocno w rankingu, poza Top-10.

