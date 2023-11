Hubert Hurkacz - Cerundolo RELACJA NA ŻYWO. ATP Paryż Hurkacz - Cerundolo WYNIK LIVE ONLINE 1/8 finału mecz Hurkacza dzisiaj 2.11 na żywo

Naprawdę to zrobiła

Hubert Hurkacz - Francisco Cerundolo -:- (-:-, -:-)

Na żywo Hubert Hurkacz - Francisco Cerundolo Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Francisco Cerundolo w 1/8 finału turnieju ATP w Paryżu! Zawodnicy wyjdą na kort po zakończeniu spotkania Chaczanow - Safiullin. Powinno się to wydarzyć ok. godziny 14:30-15:00.

Turniej rangi Masters w Paryżu to ostatnia taka duża impreza w tym sezonie, dlatego rozstrzygnie o losach awansu do kończących sezon finałów ATP. Walka o ostatnie miejsce toczy się już tak naprawdę tylko pomiędzy Hubertem Hurkaczem a Holgerem Rune. Obaj ci tenisiści awansowali do 1/8 finału i w czwartek powalczą o ćwierćfinał. Jako pierwszy na korcie pojawi się Polak, który zagra o kolejną rundę z Argentyńczykiem Francisco Cerundolo (ATP 21). "Hubi" ograł już w Paryżu 24. w rankingu Sebastiana Kordę (6:3, 6:7, 6:3) i doświadczonego Roberto Bautistę-Aguta (6:3, 6:2). Cerundolo odprawił z kwitkiem faworyta gospodarzy Gaela Monfilsa (4:6, 7:6, 7:5) i rozstawionego z "8" Caspera Ruuda (7:5, 6:4). Faworytem wydaje się będący w gazie Hurkacz, ale 25-latek z pewnością będzie chciał powalczyć. Na zwycięzcę tego meczu w ćwierćfinale czeka już Grigor Dimitrow. Początek spotkania Hurkacz - Cerundolo zaraz po zakończeniu starcia Chaczanow - Safiullin.