Hubert Hurkacz - Daniił Miedwiediew Relacja NA ŻYWO Australian Open Hurkacz - Miedwiediew WYNIK NA ŻYWO Relacja live

Hubert Hurkacz - Daniił Miedwiediew

Odśwież relację

Hubert Hurkacz pierwszy raz w karierze gra w ćwierćfinale Australian Open, a jego rywalem jest Daniił Miedwiediew, mistrz US Open 2021, były lider rankingu ATP. Polak po zwycięstwie Novaka Djokovicia nad Taylorem Fritzem jest już pewny, że niezależnie od wyniku meczu z Rosjaninem awansuje co najmniej na 8. miejsce w rankingu, najwyżej w karierze. Hurkacz i Miedwiediew grali ze sobą pięć razy. Bilans jest korzystny dla Polaka - 3-2. - On serwuje bardzo dobrze, może nawet najlepiej na świecie - mówi Miedwiediew. - Ostatnio z nim przegrywałem, przede mną ciężki mecz - dodał Rosjanin.

Hurkacz - Miedwiediew Relacja NA ŻYWO WYNIK LIVE Ćwierćfinał Australian Open

Hubert Hurkacz był górą w dwóch ostatnich meczach z Daniiłem Miedwiediewem w 2022 r. Najpierw pokonał Rosjanina 7:6, 6:3 w Miami Open, a potem 6:1, 6:4 w Halle. Ograł go również w pamiętnym pięciosetowym meczu w 1/8 finału Wimbledonu 2021 (2:6, 7:6, 3:6, 6:3, 6:3). Wyraźnie lubi grać z nazywanym "Ośmiornicą" Miedwiediewem. Atuty wysokiego Rosjanina to dobry serwis, ale też duża solidność. Ciężko zmusić go do błędu, jest świetny w defensywie, jak na swój wzrost, dobrze się porusza. - Daniił był tutaj dwa razy w finale (w roku 2021 i 2022 - red.), więc na pewno wie, jak świetnie grać na kortach w Melbourne - mówi Hurkacz.

Hubert Hurkacz w Australian Open zanotował najlepszy wynik w karierze, ale absolutnie go to nie zadowala. - Jestem bardzo ambitny. Ćwierćfinał to wspaniała sprawa, ale jestem głodny kolejnych zwycięstw - podkreśla Hurkacz przed środowym starciem z Miedwiediewem, trzecią rakietą świata. - Będzie to zacięty bój, w którym dam z siebie wszystko i przygotuję się jak najlepiej. On był numerem 1, wygrał Szlema. To naprawdę niewygodny przeciwnik. Szykuje się ciekawy i fajny mecz - stwierdził z uśmiechem Hurkacz.

Hurkacz - Miedwiediew WYNIK NA ŻYWO Relacja live z Australian Open

Mecz Hubert Hurkacz - Daniił Miedwiediew w 1/4 finału Australian Open zostanie rozegrany w środę 24 stycznia. Początek meczu Hurkacz - Miedwiediew po godzinie 3.30 rano polskiego czasu (nie wcześniej, drugi mecz od godz. 2 po meczu Noskova - Jastremska. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Hurkacz - Miedwiediew w Australian Open 2024.