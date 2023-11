Hubert Hurkacz - Grigor Dimitrow RELACJA NA ŻYWO. ATP Paryż ćwierćfinał Hurkacz - Dimitrow WYNIK LIVE ONLINE mecz Hurkacz - Dimitrow na żywo w Internecie

Hubert Hurkacz - Grigor Dimitrow -:- (-:-, -:-)

Na żywo Hubert Hurkacz - Grigor Dimitrow Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Grigor Dimitrow w ćwierćfinale turnieju ATP w Paryżu! Początek spotkania na korcie centralnym zaplanowano na godzinę 14:00.

Hubert Hurkacz w ostatnich tygodniach wygrał turniej ATP 1000 w Szanghaju, dotarł do finału "pięćsetki" w Bazylei, a teraz jest już w ćwierćfinale imprezy rangi Masters w Paryżu. Te wyniki sprawiły, że na ostatniej prostej dość niespodziewanie włączył się do walki o udział w ATP Finals. Jego głównym rywalem jest Holger Rune, który obecnie zajmuje ostatnie miejsce dające kwalifikację do kończącego sezon turnieju. W stolicy Francji do zdobycia jest aż 1000 punktów, więc wyniki tej imprezy mają ogromne znaczenie, jednak zarówno Polak, jak i Duńczyk awansowali do ćwierćfinału i dopiero teraz będą ważyły się ich losy. Jako pierwszy o półfinał zagra wrocławianin, który wystąpi w pierwszym ćwierćfinale z Grigorem Dimitrowem. Hurkacz w drodze do czołowej ósemki pokonał Sebastiana Kordę (6:3, 6:7, 6:3), Roberto Bautistę-Aguta (6:3, 6:2) i Francisco Cerundolo (6:4, 6:3). Z kolei Bułgar zaimponował zwycięstwami z Lorenzo Musettim (6:2, 6:7, 6:3), Daniiłem Miedwiediewem (6:3, 6:7, 7:6) i Aleksandrem Bublikiem (6:2, 6:2). Do tego Dimitrow wygrał wszystkie wcześniejsze trzy mecze z Hurkaczem. Polscy kibice mają nadzieję, że do czterech razy sztuka! Początek spotkania Hurkacz - Dimitrow o 14:00.