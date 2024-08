Hubert Hurkacz - Jordan Thompson RELACJA NA ŻYWO. US Open: Mecz Hurkacza dzisiaj 29.08 [WYNIK LIVE]

Ojciec Igi Świątek szczery aż do bólu. "To boli mnie jako rodzica". W pełni się otworzył

Dla Huberta Hurkacza jest to ogromna szansa, ponieważ mimo wielu osiągnięć, Polakowi jeszcze nigdy nie udało się przebrnąć drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open. Tym razem 27-latek także nie może liczyć na taryfę ulgową, ponieważ zmierzy się z Jordanem Thompsonem, który w pierwszym spotkaniu pokonał Francuza - Constanta Lestienne'a w trzech setach. Hurkacz także potrzebował tylko trzech partii, aby okazać się lepszym od Kazacha Timofieja Skatowa. Wrocławianin po meczu zabrał głos na temat swojego występu. - Cieszę się z tego zwycięstwa. Zagrałem całkiem solidne spotkanie, wygrałem w trzech setach, więc to na pewno doda mi dużo pewności siebie przed kolejny meczem - zaznaczył Polak. Hurkacz od kilku tygodni zmagał się z problemami zdrowotnymi, najpierw kontuzja kolana wykluczyła go ze startu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Po przerwie wrócił na kort, gdzie w Montrealu doszedł do ćwierćfinału, następnie awansował do 1/4 finału w Cincinnati, ale ten występ kończył z kontuzją łydki, a wcześniej narzekał też na ból pleców.

Hubert Hurkacz - Jordan Thompson 0:0 (-:-;-:-)

Hurkacz - Thompson Witamy w relacji na żywo z meczu drugiej rundy US Open. Hubert Hurkacz o awans do kolejnej fazy zagra z Jordanem Thompsonem. Początek spotkania zaplanowany na 17:00. Zapraszamy!

