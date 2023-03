Hubert Hurkacz KIEDY gra Miami Open 2023 DRABINKA ATP Z kim gra Hurkacz pierwszy mecz w Miami

Hubert Hurkacz pierwszy mecz w Miami Open zagra w piątek lub w sobotę (24-25 marca). Za nami losowanie turniejowej drabinki. Hurkacz zacznie walkę w Miami w 2. rundzie, a jego pierwszym rywalem będzie Belg Zizou Bergs (nr 135) lub zawodnik z kwalifikacji.

Hubert Hurkacz ma z Miami doskonałe wspomnienia. Dwa lata temu tenisista z Wrocławia w znakomitym stylu wygrał turniej w Miami, pokonując w finale swojego włoskiego przyjaciela Jannika Sinnera i był to przełomowy moment w bardzo udanym sezonie Polaka. - To był dla mnie wyjątkowy moment. Mam nadzieję, że zainspirowałem ludzi w Polsce, żeby polubili tenis - wspomina tamten sukces Hurkacz. Rok temu było niewiele gorzej. Hurkacz doszedł w Miami do półfinału, w którym po bardzo zaciętym i dramatycznym meczu przegrał 6:7, 6:7 z Hiszpanem Carlosem Alcarazem.

Hubert Hurkacz zaczyna walkę w Mami Open po średnio udanym występie w Indian Wells. Polak odpadł już w 3. rundzie po porażce 6:4, 2:6, 4:6 z Amerykaninem Tommym Paulem. To nie był dobry występ polskiego tenisisty, który teraz myśli już o kolejnym występie - w Miami Open, który dwa lata temu wygrał. - Na pewno w każdym turnieju chce się zagrać dobrze. Tym razem mi nie wyszło. Nie serwowałem dobrze i ostatecznie zabrakło mi kilku punktów do sukcesu. Szkoda, ale życie toczy się dalej. Trzeba pozytywnie patrzeć w przyszłość - stwierdził Hubi. - Teraz przenoszę się na Florydę i będę tam trenował aż do rozpoczęcia rywalizacji w Miami. Dobrze się tam czuję - dodał Hurkacz.

