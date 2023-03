Hubert Hurkacz – Paweł Kotow RELACJA NA ŻYWO ATP Dubaj Hurkacz – Kotow LIVE ONLINE Mecz Hurkacza dzisiaj 1.03 NA ŻYWO Hurkacz – Kotow LIVE WYNIK

Mąż Agnieszki Radwańskiej do wszystkiego się przyznał. W końcu wyjawił tę tajemnicę, jego życie potoczyłoby się inaczej

Hubert Hurkacz - Paweł Kotow -:-, -:-

Na żywo Hubert Hurkacz - Paweł Kotow Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu II rundy turnieju ATP w Dubaju. Hubert Hurkacz zmierzy się z Pawłem Kotowem. Start meczu po godzinie 17 polskiego czasu.

Hubert Hurkacz niedawno dołożył kolejny sukces w swojej karierze. Polak niedawno startował w turnieju ATP 250 w Marsylii i choć nie są to najbardziej prestiżowe zawody, to jednak zwycięstwo w nich z pewnością dało mu dużo satysfakcji. Teraz 11. rakieta świata postanowiła wziąć udział w nieco wyższej rangi zawodach, a mianowicie ATP 500 w Dubaju. Pierwszy mecz przeciwko Aleksandrowi Szewczenko (ATP 119.) nie do końca ułożył się po jego myśli, bo Polak przegrał pierwszego seta. Później zdołał jednak wygrać drugą partię, a o wszystkim zadecydował trzeci set i... tie-break! Ostatecznie Hurkacz okazał się lepszy i w II rundzie zmierzy się z innym Rosjaninem, Pawłem Kotowem (ATP 138.). Śledźcie naszą relację na żywo na sport.se.pl!